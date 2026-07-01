Лже-Керем Бюрсин получил более трех лет колонии за мошенничество с ИИ 

Гражданин Нигерии, выдававший себя за турецкого актера Керема Бюрсина, получил три с половиной года колонии общего режима за мошенничество. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По материалам дела, несколько месяцев женщина была уверена, что общается с турецкой звездой, исполнившей роль Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь». Для убедительности злоумышленник отправлял ей фотографии и видеосообщения, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Под предлогом приезда звезды сериалов в Россию для личной встречи с возлюбленной подсудимый выманил у нее более трех миллионов рублей. Деньги женщина переводила якобы менеджеру артиста и предназначались они для обеспечения конфиденциальности, безопасности и решения вопросов с миграционной службой», — сказано в сообщении.

Полученные средства осужденный обналичивал через знакомых в Москве, которые, по данным следствия, не знали о преступном происхождении денег. В суде гражданин Нигерии вину не признал и заявил, что не знаком с потерпевшей, а переводы якобы поступали от приятеля, оказывавшего помощь его семье в Африке.

Первомайский районный суд Краснодара признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с него взыскали более трех миллионов и 36 тысяч рублей в счет возмещения ущерба. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения, и он вступил в законную силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссера фильма «47 ронинов» Карла Ринша приговорили в США к двум с половиной годам лишения свободы по делу о мошенничестве. Следствие установило, что средства, выделенные Netflix на съемки проекта, он использовал в личных целях.

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