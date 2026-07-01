Звезда «Бригады» и «Бумера» Высоковский пропал во время рыбалки

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Алена Куликова
Алена Куликова 235 0

Накануне артист вместе с сыном отправился на Пущинскую косу.

Александр Высоковский загадочно пропал в Подмосковье

Фото: Кадр из сериала «Бригада», реж.: Алексей Сидоров, 2002 г.

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Актер Александр Высоковский пропал во время рыбалки в Подмосковье

Актер Александр Высоковский, известный зрителям по сериалу «Бригада» и фильму «Бумер», пропал во время рыбалки в Подмосковье, сообщил KP.RU. Его поиски продолжаются, к операции привлечены спасатели, водолазы и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

По словам супруги артиста Лилии, накануне Высоковский вместе с сыном отправился на Пущинскую косу — намытый Окой дикий пляж. В какой-то момент актер прошел немного вперед и исчез из виду. Сын сразу начал искать отца, однако найти его не смог. Домой Александр не вернулся.

Как пояснила Лилия, место, где произошел инцидент, считается опасным. С одной стороны косы проходит сильное течение Оки, с другой вода более спокойная. Ниже по течению находятся перекаты, где глубина резко увеличивается из-за особенностей русла. По ее словам, человек может неожиданно оказаться под водой даже на участке, который выглядит мелководным.

К поискам уже присоединились специалисты с эхолотами, а также водолазы и добровольцы. Поисковая операция продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Москве-реке в районе Кунцево обнаружили тело мужчины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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