Звезда «Бригады» и «Бумера» Высоковский пропал во время рыбалки

Актер Александр Высоковский пропал во время рыбалки в Подмосковье

Актер Александр Высоковский, известный зрителям по сериалу «Бригада» и фильму «Бумер», пропал во время рыбалки в Подмосковье, сообщил KP.RU. Его поиски продолжаются, к операции привлечены спасатели, водолазы и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

По словам супруги артиста Лилии, накануне Высоковский вместе с сыном отправился на Пущинскую косу — намытый Окой дикий пляж. В какой-то момент актер прошел немного вперед и исчез из виду. Сын сразу начал искать отца, однако найти его не смог. Домой Александр не вернулся.

Как пояснила Лилия, место, где произошел инцидент, считается опасным. С одной стороны косы проходит сильное течение Оки, с другой вода более спокойная. Ниже по течению находятся перекаты, где глубина резко увеличивается из-за особенностей русла. По ее словам, человек может неожиданно оказаться под водой даже на участке, который выглядит мелководным.

К поискам уже присоединились специалисты с эхолотами, а также водолазы и добровольцы. Поисковая операция продолжается.

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