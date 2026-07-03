Организуйте рабочее место: как сохранить здоровье глаз детям и подросткам

Для сохранения здоровья глаз детям и подросткам нужно организовать рабочее место

Современные дети проводят все больше времени за экранами смартфонов, планшетов и компьютеров. Из-за этого врачи по всему миру фиксируют рост близорукости и других проблем со зрением в раннем возрасте. Однако специалисты уверены: правильные привычки и профилактика помогают сохранить здоровье глаз на долгие годы. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Ограничивайте время перед экраном

Длительное использование гаджетов заставляет глаза постоянно фокусироваться на близком расстоянии, что увеличивает нагрузку на зрение.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям младшего возраста минимизировать время у экранов, а школьникам и подросткам регулярно делать перерывы во время занятий за компьютером или использования телефона.

Полностью отказаться от гаджетов сегодня невозможно, но важно соблюдать баланс между цифровой активностью и другими видами досуга.

Соблюдайте правило 20-20-20

Офтальмологи советуют использовать простое правило: каждые 20 минут смотреть на объект, расположенный примерно в шести метрах, в течение 20 секунд.

Такой небольшой отдых помогает снизить напряжение глазных мышц и уменьшить усталость во время учебы или игр за компьютером.

Больше времени проводите на улице

Исследования показывают, что регулярные прогулки на свежем воздухе помогают снизить риск развития близорукости у детей.

Специалисты рекомендуют проводить на улице не менее двух часов в день. Естественное освещение и возможность смотреть вдаль благоприятно влияют на формирование зрения.

Даже обычные прогулки, активные игры и занятия спортом могут стать хорошей профилактикой проблем с глазами.

Следите за освещением во время занятий

Читать, писать и выполнять домашние задания лучше при хорошем освещении.

Недостаток света заставляет глаза напрягаться сильнее, что приводит к быстрой усталости. Желательно, чтобы рабочее место ребенка освещалось как естественным, так и искусственным светом.

При этом не стоит пользоваться смартфоном или планшетом в полной темноте.

Правильно организуйте рабочее место

Расстояние от глаз до книги или тетради должно составлять около 30–40 сантиметров, а монитор компьютера желательно располагать на уровне глаз или немного ниже.

Неправильная осанка и слишком близкое расположение экрана увеличивают нагрузку не только на зрение, но и на позвоночник.

Добавьте в рацион продукты для здоровья глаз

Для нормального развития зрительной системы детям необходимы витамины и минералы. Особенно полезными считаются:

морковь и сладкий перец;

шпинат и другая листовая зелень;

яйца;

рыба, богатая омега-3 жирными кислотами;

ягоды и цитрусовые;

орехи и семечки.

Сбалансированное питание помогает поддерживать здоровье сетчатки и сосудов глаз.

Не забывайте о солнцезащитных очках

Ультрафиолетовые лучи воздействуют на глаза в любом возрасте.

Поэтому детям и подросткам рекомендуется носить качественные солнцезащитные очки во время отдыха на природе, занятий спортом и длительных прогулок в солнечные дни.

Главное условие — очки должны обеспечивать защиту от UVA- и UVB-излучения.

Регулярно проверяйте зрение

Многие дети не замечают постепенного ухудшения зрения и не жалуются родителям на проблемы.

Поэтому офтальмологи рекомендуют проходить профилактические осмотры даже при отсутствии жалоб. Это позволяет вовремя обнаружить близорукость, астигматизм и другие нарушения.

Особенно важно проверять зрение перед поступлением в школу и в подростковом возрасте, когда нагрузка на глаза существенно возрастает.

На какие симптомы стоит обратить внимание

Родителям следует показать ребенка врачу, если он:

щурится, когда смотрит вдаль;

часто трет глаза;

жалуется на головные боли;

быстро устает во время чтения;

слишком близко подносит книгу или телефон к лицу;

испытывает трудности с учебой из-за плохого зрения.

Раннее выявление проблем значительно повышает эффективность лечения.

Сохранить здоровье глаз детям и подросткам помогают регулярные прогулки, ограничение времени за гаджетами, правильное освещение, полноценное питание и профилактические осмотры у офтальмолога. Чем раньше сформируются полезные привычки, тем выше шансы сохранить хорошее зрение во взрослом возрасте.

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