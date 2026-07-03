Организуйте рабочее место: как сохранить здоровье глаз детям и подросткам

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 54 0

Чем раньше сформируются полезные привычки, тем выше шансы уберечь зрение во взрослом возрасте.

Как сохранить здоровье глаз детям и подросткам: проверка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Для сохранения здоровья глаз детям и подросткам нужно организовать рабочее место

Современные дети проводят все больше времени за экранами смартфонов, планшетов и компьютеров. Из-за этого врачи по всему миру фиксируют рост близорукости и других проблем со зрением в раннем возрасте. Однако специалисты уверены: правильные привычки и профилактика помогают сохранить здоровье глаз на долгие годы. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Ограничивайте время перед экраном

Длительное использование гаджетов заставляет глаза постоянно фокусироваться на близком расстоянии, что увеличивает нагрузку на зрение.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям младшего возраста минимизировать время у экранов, а школьникам и подросткам регулярно делать перерывы во время занятий за компьютером или использования телефона.

Полностью отказаться от гаджетов сегодня невозможно, но важно соблюдать баланс между цифровой активностью и другими видами досуга.

Соблюдайте правило 20-20-20

Офтальмологи советуют использовать простое правило: каждые 20 минут смотреть на объект, расположенный примерно в шести метрах, в течение 20 секунд.

Такой небольшой отдых помогает снизить напряжение глазных мышц и уменьшить усталость во время учебы или игр за компьютером.

Больше времени проводите на улице

Исследования показывают, что регулярные прогулки на свежем воздухе помогают снизить риск развития близорукости у детей.

Специалисты рекомендуют проводить на улице не менее двух часов в день. Естественное освещение и возможность смотреть вдаль благоприятно влияют на формирование зрения.

Даже обычные прогулки, активные игры и занятия спортом могут стать хорошей профилактикой проблем с глазами.

Следите за освещением во время занятий

Читать, писать и выполнять домашние задания лучше при хорошем освещении.

Недостаток света заставляет глаза напрягаться сильнее, что приводит к быстрой усталости. Желательно, чтобы рабочее место ребенка освещалось как естественным, так и искусственным светом.

При этом не стоит пользоваться смартфоном или планшетом в полной темноте.

Правильно организуйте рабочее место

Расстояние от глаз до книги или тетради должно составлять около 30–40 сантиметров, а монитор компьютера желательно располагать на уровне глаз или немного ниже.

Неправильная осанка и слишком близкое расположение экрана увеличивают нагрузку не только на зрение, но и на позвоночник.

Добавьте в рацион продукты для здоровья глаз

Для нормального развития зрительной системы детям необходимы витамины и минералы. Особенно полезными считаются:

  • морковь и сладкий перец;
  • шпинат и другая листовая зелень;
  • яйца;
  • рыба, богатая омега-3 жирными кислотами;
  • ягоды и цитрусовые;
  • орехи и семечки.

Сбалансированное питание помогает поддерживать здоровье сетчатки и сосудов глаз.

Не забывайте о солнцезащитных очках

Ультрафиолетовые лучи воздействуют на глаза в любом возрасте.

Поэтому детям и подросткам рекомендуется носить качественные солнцезащитные очки во время отдыха на природе, занятий спортом и длительных прогулок в солнечные дни.

Главное условие — очки должны обеспечивать защиту от UVA- и UVB-излучения.

Регулярно проверяйте зрение

Многие дети не замечают постепенного ухудшения зрения и не жалуются родителям на проблемы.

Поэтому офтальмологи рекомендуют проходить профилактические осмотры даже при отсутствии жалоб. Это позволяет вовремя обнаружить близорукость, астигматизм и другие нарушения.

Особенно важно проверять зрение перед поступлением в школу и в подростковом возрасте, когда нагрузка на глаза существенно возрастает.

На какие симптомы стоит обратить внимание

Родителям следует показать ребенка врачу, если он:

  • щурится, когда смотрит вдаль;
  • часто трет глаза;
  • жалуется на головные боли;
  • быстро устает во время чтения;
  • слишком близко подносит книгу или телефон к лицу;
  • испытывает трудности с учебой из-за плохого зрения.

Раннее выявление проблем значительно повышает эффективность лечения.

Сохранить здоровье глаз детям и подросткам помогают регулярные прогулки, ограничение времени за гаджетами, правильное освещение, полноценное питание и профилактические осмотры у офтальмолога. Чем раньше сформируются полезные привычки, тем выше шансы сохранить хорошее зрение во взрослом возрасте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+23° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.93
-0.34 88.71
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:15
Внутренний рост: почему детям нужно скучать и проводить время без занятий
7:10
В Майкопе двое инспекторов ДПС спасли семью от пожара, их представят к наградам
7:05
Инспектора ДПС из Набережных Челнов наградят за спасение людей из пожара
7:00
Сотрудников Госавтоинспекции наградят за спасение людей из пожаров
7:00
Организуйте рабочее место: как сохранить здоровье глаз детям и подросткам
6:55
Овечкин остался в «Вашингтоне»: 22-й сезон, 929 голов и 11 шайб до рекорда

Сейчас читают

Войны будущего не за нефть, а за воду: США уже нацелились на водные ресурсы ЦА
Город — живое существо? Нейросети разобрали главные загадки сериала «Извне»
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео