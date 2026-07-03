Силы ПВО за ночь сбили шесть украинских беспилотников на подлете к Москве

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 66 0

БПЛА пытались атаковать столицу парами.

Сколько украинских беспилотников сбили на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости/Константин Морозов

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотных летательных объектов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за ночь. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на канале в MAX.

Об уничтожении первой пары БПЛА глава города заявил в 02:19 по московскому времени, затем, уже утром, средства ПВО сбили еще четыре беспилотника ВСУ.

Ранее 2 июля силы ПВО РФ за три часа перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы. Кроме того, в конце июня киевский режим на протяжении нескольких недель совершал попытки массированных налетов беспилотников на столицу.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

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