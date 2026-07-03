FPV-дроны сорвали подвоз боеприпасов для боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 46 0

Разведка вскрыла маршруты снабжения, ударные расчеты уничтожили транспорт и живую силу противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

FPV-дроны сорвали подвоз боеприпасов для боевиков ВСУ в Запорожской области

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Восток» сорвали попытку доставки материальных средств на передовые позиции Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе воздушной разведки был обнаружен транспорт противника, перевозивший боеприпасы, ударные дроны и продовольствие. Операторы ударных БПЛА 29-й гвардейской общевойсковой армии нанесли поражение технике на маршруте выдвижения.

В результате уничтожены пикапы с грузом, квадроциклы, наземные робототехнические комплексы и личный состав противника. Подвоз материальных средств на позиции ВСУ сорван.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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