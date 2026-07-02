«Заснул с ножом»: Седокова впервые рассказала о насилии со стороны экс-супруга Яниса Тиммы

Анна Седокова: ушла от Яниса Тиммы, потому что он меня бил

Певица Анна Седокова впервые публично заговорила о причинах разрыва с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который покончил с собой в декабре 2024 года. Артистка призналась, что стала жертвой домашнего насилия, и рассказала о ночи, когда ей удалось спастись и уйти от агрессора. Об этом она рассказала в своем профиле в соцсетях.

«Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил», — написала исполнительница.

Признание Седоковой

Анна Седокова опубликовала посты, в которых впервые подробно рассказала о причинах расставания с третьим мужем.

«Я ушла от него потому, что у него были проблемы с агрессией. Однажды в День святого Валентина он меня очень сильно избил, так что утром у меня на половина лица была синяя. Я проснулась и поняла, что дети сейчас увидят. Я поняла, что нужно срочно это все прятать. Главное, чтобы дети не заметили», — поделилась певица.

По словам артистки, Тимма неоднократно просил прощения, но ситуация не менялась.

«Каждый раз, когда он заходил в комнату, мы все боялись», — отметила Седокова.

Страшная ночь

Особенно откровенно Седокова рассказала о ночи, когда она приняла окончательное решение уйти.

«Мне повезло, что в эту ночь он заснул с ножом. Он кидался им в нас. Но потом устал и заснул. И когда он уснул, у меня получилось выбраться из комнаты и увести ребенка», — поделилась певица.

У Анны Седоковой трое детей: старшая дочь Алина уже живет самостоятельно и работает в США, дочь Моника по решению суда проживает с отцом в Калифорнии. И только сын Гектор живет с певицей в Москве.

Фото: Instagram*/annasedokova

Предыстория: брак, развод и трагедия

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году. Для певицы это был третий брак, для баскетболиста — первый.

В ноябре 2023 года Седокова подала на развод, что вызвало волну обсуждений и критики в адрес певицы. Многие поклонники и подписчики осуждали ее за разрыв, не зная истинных причин.

В декабре 2024 года Янис Тимма умер, его тело нашли в подъезде жилого дома в Москве.

После трагедии на Анну Седокову обрушилась волна хейта — ее обвиняли в доведении баскетболиста до суицида. Певица долгое время не отвечала на эти обвинения.

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