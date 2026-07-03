МИД Армении: беспошлинная торговля страны с ЕС не противоречит процедурам ЕАЭС

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 29 0

Обещанный Брюсселем экспортный режим практически идентичен системе GSP+.

Беспошлинный экспорт Армении: курс на ЕС или ЕАЭС

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что планируемый беспошлинный экспорт армянских товаров в страны Европейского союза не противоречит членству республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом он сказал в интервью Общественному телевидению, его слова привело агентство Aurora News.

Он отметил, что Армения с 2009 по 2022 год уже пользовалась системой преференций GSP+, которая позволяла экспортировать более 6,2 тысячи видов товаров на рынок ЕС по нулевым или сниженным таможенным пошлинам, даже будучи членом ЕАЭС.

Костанян подчеркнул, что обсуждаемый с Брюсселем режим беспошлинного экспорта по своей сути аналогичен механизму GSP+.

В то же время, весной 2025 года в Армении приняли закон о намерении вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер-министр Никол Пашинян намерен и дальше держать курс на соотношение своей повестки с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.

В свою очередь, МИД России обязал Армению в кратчайшие сроки дать четкий ответ относительно своего стратегического курса — ЕС или ЕАЭС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе своего выступления обратила внимание на тактику армянского премьер-министра Никола Пашиняна. По ее мнению, глава правительства переводит обсуждение членства Армении в ЕАЭС в плоскость риторических рассуждений.

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