МВД: инспектора ДПС из Набережных Челнов наградят за спасение людей из пожара

Инспектор ДПС из Татарстана стал героем, которого чествовали на 90-летии российской Госавтоинспекции (ГАИ) в Набережных Челнах. Вместе с коллегами старший лейтенант полиции Алексей Сабиров разбирал завалы и спасал жильцов горящего дома. После ликвидации пожара его госпитализировали с острым отравлением продуктами горения.

В день происшествия экипаж ДПС, в котором состоит Сабиров, находился на пересменке у здания УВД. Полицейские услышали сильный хлопок, а потом заметили дым, поднимающийся над домом неподалеку. Включив сирены и проблесковые маячки, правоохранители сразу направились к месту происшествия, а потом приступили к эвакуации жильцов.

«Прибыв к дому, обнаружили разбитые стекла, выбитые двери, окна. Сразу же сказал, чтобы вызвали сотрудников МЧС и скорую. Сам поднялся, зашел в подъезд, поднялся на второй этаж, увидел, что выбита дверь. И было возгорание, то есть горела комната. Крикнул, если есть кто в комнате, в квартире, выкрикнула женщина: „Да, я тут, помогите“. Помог женщине, то есть убрал завалы, протянул ей руку, вывел данную женщину из квартиры и передал своему напарнику», — рассказал Сабиров.

Старший лейтенант на этом не остановился. Он увидел, что по лестнице спускаются другие жильцы. Чтобы они смогли выбраться, он перенес выбитую дверь. В некоторых квартирах из-за завалов людям отрезало все пути к выходу. Сабиров помог и им. В одном из помещений спасения ждала женщина с ребенком, в другом — пожилая пара. Всех полицейский проводил и передал напарникам. Они вывели из здания восемь человек.

На мероприятии, посвященном 90-летию ГАИ, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поблагодарил Сабирова за героизм и сообщил, что представит его к награде. Кроме того, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение о награждении старшего лейтенанта, а также его коллег из Адыгеи и Белгородской области — все они проявили мужество, спасая людей и домашних питомцев из горящих домов.

Ранее 5-tv.ru писал о героях из Майкопа: двое инспекторов ДПС вынесли из огня многодетную семью с двумя детьми с инвалидностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.