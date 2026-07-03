Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев предложил называть Великобританию просто Британией, поскольку, по его мнению, Лондон навязал миру представление о своем «величии», с которым не обязательно соглашаться. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Я, кстати, приветствую тенденцию к тому, чтобы в дальнейшем все-таки называть ее Британией, без „великой“. Мне это как-то нравится», — сказал он.

Косачев подчеркнул, что британцы часто критикуют политическую систему России, несмотря на то, что в самой Великобритании глава государства не избирается, а получает власть по наследству.

Сенатор добавил, что каждая страна имеет право самостоятельно определять свое политическое устройство и не должна подвергаться критике за это.

Как ранее писал 5-tv.ru, британский премьер-министр Кир Стармер, уходящий в отставку, заявил, что парламент Великобритании является «самым гомосексуальным в мире»*. Такое заявление он сделал в ходе так называемого месяца гордости, когда он подводил итоги своего пребывания на посту.

Это высказывание было крайне неожиданно, учитывая экономические трудности, с которыми сталкивается страна, включая миграционный кризис, высокую инфляцию и растущее недовольство населения.

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* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.