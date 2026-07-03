Один человек погиб в результате удара беспилотника ВСУ в Брянской области
Еще двое человек пострадали.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Один человек погиб и двое пострадали в результате атак дронов ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«В результате атаки дрона-камикадзе в селе Борщово Погарского района погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — отметил глава области.
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