Один человек погиб в результате удара беспилотника ВСУ в Брянской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 27 0

Еще двое человек пострадали.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Один человек погиб и двое пострадали в результате атак дронов ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«В результате атаки дрона-камикадзе в селе Борщово Погарского района погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — отметил глава области.

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