Физиология работает иначе: зачем есть горячую пищу в жаркую погоду

Yahoo: в жаркую погоду стоит есть горячую пищу для охлаждения

Когда температура на улице приближается к рекордным значениям, рука сама тянется к мороженому, ледяным напиткам и холодным закускам. Однако врачи утверждают, что горячая пища и теплые напитки в жаркую погоду могут приносить организму не меньше пользы, чем охлажденные продукты. Более того, в некоторых случаях именно они помогают легче переносить высокие температуры. Об этом сообщило Yahoo.

Как горячая еда помогает охлаждаться

На первый взгляд идея есть горячий суп в 30-градусную жару кажется странной. Однако физиология человека работает сложнее.

Теплая пища и напитки стимулируют потоотделение — естественный механизм охлаждения организма. Когда пот испаряется с поверхности кожи, температура тела снижается.

Именно поэтому жители многих жарких стран традиционно употребляют горячий чай и блюда с пряностями даже в самый знойный сезон.

Почему ледяные напитки не всегда полезны

Стакан холодной воды мгновенно приносит облегчение, но эффект оказывается кратковременным.

По словам специалистов, очень холодные напитки могут временно сузить кровеносные сосуды и затруднить естественную терморегуляцию.

Кроме того, резкий перепад температур иногда вызывает спазмы желудка или неприятные ощущения у людей с чувствительным пищеварением.

Это не означает, что летом нужно отказаться от прохладной воды. Однако экстремально ледяные напитки лучше употреблять умеренно.

Горячая пища легче усваивается

В жару организм и без того испытывает дополнительную нагрузку, поэтому тяжелая жирная пища может вызывать сонливость и чувство дискомфорта.

Теплые супы, тушеные овощи и другие легкие горячие блюда часто перевариваются легче, чем холодный фастфуд или жирные закуски. Они помогают поддерживать нормальную работу пищеварительной системы и не перегружают организм.

Почему в жарких странах любят горячий чай

Традиция пить горячий чай существует во многих регионах с жарким климатом — от Ближнего Востока до Центральной Азии.

Специалисты объясняют это тем, что теплые напитки активизируют естественные механизмы охлаждения и помогают поддерживать водный баланс. Кроме того, чай способствует расслаблению и может уменьшать ощущение перегрева.

Конечно, такой эффект проявляется только в том случае, если человек восполняет потерю жидкости и не допускает обезвоживания.

Какие продукты лучше выбирать летом

Врачи рекомендуют отдавать предпочтение легким и богатым водой продуктам:

овощным супам;

тушеным овощам;

нежирной рыбе и птице;

фруктам и ягодам;

кисломолочным продуктам;

зелени и сезонным овощам.

Тяжелую, слишком жирную и очень соленую пищу в сильную жару лучше ограничить, поскольку она усиливает нагрузку на организм.

Когда горячая еда может навредить

Несмотря на возможную пользу, горячие блюда подходят не всем.

Людям с высокой температурой тела, обезвоживанием или некоторыми хроническими заболеваниями следует особенно внимательно следить за своим состоянием и соблюдать рекомендации врача.

Кроме того, даже употребляя горячую пищу, важно пить достаточное количество воды, поскольку усиленное потоотделение увеличивает потерю жидкости.

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