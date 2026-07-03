«Идет домой»: пропавшая в Ленобласти девочка говорила с папой по телефону перед тем, как исчезнуть

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 41 0

Школьница ушла из дома на прогулку, позже связь с ней пропала.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

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Пропавшая в Ленобласти девочка говорила с папой по телефону перед тем, как исчез

Тело девочки, которая пропала в районе садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества Захожье, нашли в Тосненском районе Ленинградской области. Кадры с места происшествия публикует 5-tv.ru.

Ребенка искали всю ночь волонтеры и поисковые группы. По предварительным данным, школьница ушла из дома на прогулку и в какой-то момент перестала выходить на связь.

О пропаже стало известно после того, как девочка не вернулась домой. Родные пытались дозвониться до нее, однако телефон оказался выключен. К поискам подключились волонтеры, в том числе поисковая группа «Лиза Алерт» и участники отряда «Северо-запад».

Мать ребенка рассказывала, что дочь ушла из дома накануне. Последний раз с ней связывались ближе к вечеру.

«Папа ее набрал в пять часов. Она сказала, что набрала лисичек, у нее там полянка, и она возвращается домой», — рассказала женщина.

По словам матери, родные смогли восстановить часть маршрута по камерам. На записях было видно, как девочка вышла из зоны, в которой собирала грибы, и направилась к дороге между садоводствами.

«По камерам мы отследили, как она вышла на дорогу между садоводствами. И все. У нее телефон сейчас выключен, дозвониться до нее нет возможности», — говорила мать во время поисков.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ruТакже женщина уточняла, что на въезде в садоводство работали волонтеры, которые координировали поисковую операцию. Сама она направилась в лес и участвовала в поисках вместе с группой.

Поиски продолжались всю ночь. Позднее стало известно, что в лесу обнаружили тело ребенка. Обстоятельства произошедшего уточняются. Информация о причинах смерти на данный момент не приводилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поиски других пропавших девочек в Туве продолжаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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