Рунет «лег»: сбой связали с перебоями электричества на крупном узле связи

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 43 0

Тысячи россиян столкнулись с проблемами у провайдеров.

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Сбой Рунета связали с перебоями электричества на крупном узле связи

Сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Об этом сообщил ТАСС доменный регистратор Рег.ру.

О массовых проблемах с доступом к интернету сообщили пользователи сразу нескольких российских провайдеров. По данным сервиса Detector404, неполадки затронули Lovit, Ростелеком, Seven Sky, Алмател и Экотелеком. Перебои также наблюдались в работе DNS, хостинга Рег.ру и социальной сети "ВКонтакте".

Больше всего сообщений поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В столице за 15 минут зарегистрировали более тысячи жалоб, в Петербурге — свыше 200.

Резкий рост обращений зафиксировали и по отдельным операторам. Так, на работу Lovit за четверть часа пожаловались около 400 пользователей. В отношении Ростелекома поступило 137 сообщений о неполадках.

В Ростелекоме сообщили РИА Новости, что принимают все необходимые меры для восстановления интернет-соединения на всех точках обмена трафиком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шестого августа в России также произошел масштабный сбой в работе интернета. К 13:40 мск проблемы с доступом наблюдались примерно у 30 отечественных сайтов и приложений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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