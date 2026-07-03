Изучат видео с камер наблюдения: поиски пропавших в Туве девочек продолжаются

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 479 0

Две 13-летние школьницы ушли из своих домов в Кызыле 1 июля.

Как проходят поиски пропавших девочек в Туве: подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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СК ищет видео с камер наблюдения для поиска пропавших в Туве девочек

Сотрудники Следственного комитета проводят подворовые обходы в рамках поисков двух пропавших в Республике Тыва девочек 2013 года рождения. Они ищут записи с камер наблюдения, которые помогут восстановить маршрут детей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону в беседе с ТАСС.

Следователи и криминалисты вместе с сотрудниками оперативных служб осматривают дома, расположенные вдоль береговой линии. Радиус поисков расширяют. Главная цель — найти и изъять записи с камер наблюдения, которые могут помочь установить маршрут школьниц.

Также специалисты изучают мобильные телефоны девочек, обнаруженные во время поисков.

Ранее стало известно, что две 13-летние девочки ушли из домов в Кызыле и не вернулись. По данным МВД по Республике Тыва, они могли отправиться к берегу Енисея. Именно там нашли их телефоны.

По факту исчезновения несовершеннолетних возбуждены уголовные дела по статье «Убийство». Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия.

Обе девочки учатся в школе № 12. Одна из них была одета в синие джинсовые шорты, синюю футболку, белые тапочки и белые носки. Приметы второй школьницы официально не уточнялись.

Сестра одной из пропавших, Чодура, рассказала 5-tv.ru, что девочки были спокойными и домашними детьми. По ее словам, дети отпросились у взрослых перед прогулкой.

Когда спустя два часа они не вернулись и перестали отвечать на звонки, родные начали искать их в привычных местах, а затем обратились в полицию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Изучат видео с камер наблюдения: поиски пропавших в Туве девочек продолжаются

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