Несколько районов Москвы остались без электричества

Свет пропал в нескольких районах Москвы

В нескольких районах столицы произошло краковременное отключение электричества. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Как отмечается, в частности, свет пропал на юго-западе города.

«В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов. В настоящее время энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме», — рассказали в Комплексе городского хозяйства.

По информации 5-tv.ru, наблюдались перебои в районе станций метро «Октябрьская» и «Тульская», на улице Вавилова и других. Ситуация отразилась на движении трамваев.

Также сообщается о сбое в рунете. Согласно данным портала Detector404, пользователи столкнулись с проблемами

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