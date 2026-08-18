Несколько районов Москвы остались без электричества

Столичные службы провели необходимые работы
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Свет пропал в нескольких районах Москвы
В нескольких районах столицы произошло краковременное отключение электричества. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.
Как отмечается, в частности, свет пропал на юго-западе города.
«В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов. В настоящее время энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме», — рассказали в Комплексе городского хозяйства.
По информации 5-tv.ru, наблюдались перебои в районе станций метро «Октябрьская» и «Тульская», на улице Вавилова и других. Ситуация отразилась на движении трамваев.
Также сообщается о сбое в рунете. Согласно данным портала Detector404, пользователи столкнулись с проблемами
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