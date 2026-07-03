Женщина годами жила с 38 паразитами в мозге и не подозревала об этом

Жительница Великобритании Лоури Денман много лет даже не подозревала, что в ее организме развилась опасная паразитарная инфекция, затронувшая головной мозг. Об этом случае рассказало издание The Independent.

Первые тревожные симптомы появились у нее в 2011 году — спустя несколько лет после поездки в Индию. Тогда женщина столкнулась с шокирующей ситуацией: после похода в туалет она заметила, что из организма вышел крупный ленточный червь длиной около метра. Несмотря на обращение к медикам, обследования тогда не выявили серьезных отклонений, и жизнь продолжилась в привычном режиме.

Со временем состояние ухудшилось. У Денман начались интенсивные головные боли, а спустя несколько месяцев произошел эпилептический приступ. Повторная диагностика дала уже совсем другой результат: в головном мозге обнаружили 38 личинок свиного цепня, после чего врачи поставили диагноз нейроцистицеркоз.

Пациентке назначили длительную терапию с применением противопаразитарных, гормональных и противосудорожных препаратов. Лечение позволяло временно сдерживать симптомы, однако приступы периодически возвращались. Позже к этому добавились психические проявления — тревожные состояния, панические атаки и эпизоды паранойи, из-за которых женщина вынужденно приостановила работу.

«Было отвратительно осознавать, что эти существа находились у меня в голове», — призналась британка.

Сейчас, по ее словам, уже около десяти лет ей удается жить без эпилептических приступов. Денман решила рассказать о пережитом, чтобы привлечь внимание к редкому и опасному заболеванию.

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