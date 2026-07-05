Уролог Дериш: «мужской климакс» грозит далеко не всем

«Мужской климакс» в медицине не считается диагнозом, а само снижение тестостерона у мужчин чаще происходит медленно и не всегда приводит к заметным проблемам. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-уролог Федор Дериш.

«Только у 6–10% мужского населения появляются клинические признаки недостаточности андрогенной регуляции в среднем возрасте», — подчеркнул специалист.

В отличие от женского климакса, уровень тестостерона у мужчин снижается постепенно — примерно на 1–2% в год после 30–40 лет. При этом у некоторых мужчин даже в 80 лет показатели гормона могут оставаться на уровне 30-летних.

Среди возможных симптомов врачи выделяют снижение либидо, усталость, потерю мышечного тонуса, набор жировой массы, раздражительность и проблемы со сном. Однако такие признаки могут быть связаны с другими состояниями, включая стресс и переутомление. Для точной оценки состояния назначается комплекс обследований.

Специалист подчеркнул, что начинать коррекцию уровня тестостерона следует не с препаратов, а с изменения образа жизни — нормализации сна, физической активности, питания и снижения веса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что либидо обычно наиболее выражено в 18–25 лет, однако при хорошем здоровье и благоприятных индивидуальных особенностях высокая сексуальная активность может сохраняться и после 50 лет.

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