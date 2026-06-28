Соль, стресс и лишний вес: что мешает держать давление в норме

Отказ от курения помогает держать давление под контролем

Повышенное артериальное давление нередко развивается без выраженных симптомов, однако именно оно считается одним из главных факторов риска инфарктов и инсультов. Однако существуют повседневные привычки, которые помогают контролировать показатели давления и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщило немецкое издание t-online.

Как отмечают эксперты, заметный эффект могут дать даже незначительные корректировки повседневных привычек.

В первую очередь врачи советуют пересмотреть рацион. В меню рекомендуется чаще включать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, рыбу и орехи. Такой подход помогает поддерживать нормальную работу сердца и сосудов.

Особое внимание следует уделить количеству соли. Ее избыток способен негативно влиять на показатели давления, поэтому специалисты рекомендуют сократить потребление колбасных изделий, консервов, полуфабрикатов и соленых закусок.

Не менее важную роль играет физическая активность. Регулярные прогулки, плавание или велосипедные поездки помогают укреплять сердечно-сосудистую систему и улучшать общее самочувствие.

Кроме того, эксперты советуют контролировать массу тела, отказаться от курения, ограничить употребление алкоголя и уделять больше внимания борьбе со стрессом.

При этом врачи подчеркивают: если гипертония уже диагностирована и давление остается стабильно высоким, самостоятельно отменять назначенные препараты нельзя. Решение о лечении и его корректировке должен принимать только специалист.

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