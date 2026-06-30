Ранняя диагностика: как сохранить здоровье глаз женщинам после 50 лет

Особенно внимательными стоит быть людям с диабетом, гипертонией и наследственной предрасположенностью к зрительным заболеваниям.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Для сохранения здоровье глаз женщинам после 50 лет важна ранняя диагностика
После 50 лет зрение начинает меняться практически у всех. Глаза становятся более чувствительными к нагрузкам, возрастает риск катаракты, глаукомы и возрастной макулярной дегенерации. Однако офтальмологи отмечают: многие проблемы можно предотвратить или обнаружить на ранней стадии, если соблюдать несколько простых правил. Подробнее — в материале 5-tv.ru.
Регулярно проходить обследования
После 50 лет женщинам рекомендуется посещать офтальмолога не реже одного раза в год, даже если жалоб на зрение нет.
Многие заболевания глаз, включая глаукому, долгое время развиваются без симптомов, а ранняя диагностика помогает сохранить зрение на долгие годы.
Особенно внимательными стоит быть женщинам с диабетом, гипертонией и наследственной предрасположенностью к глазным болезням.
Добавить в рацион продукты для зрения
Питание играет важную роль в здоровье глаз. Полезными считаются продукты, богатые лютеином и зеаксантином:
- шпинат и другая листовая зелень;
- брокколи;
- кукуруза;
- яичный желток;
- сладкий перец.
Не менее важны омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в жирной рыбе, грецких орехах и льняном семени.
Защищать глаза от солнца
Ультрафиолетовое излучение может ускорять развитие катаракты и других возрастных изменений.
Поэтому специалисты советуют носить солнцезащитные очки с защитой от UVA- и UVB-лучей не только летом, но и в солнечные зимние дни.
Следить за уровнем сахара и давлением
Высокое артериальное давление и диабет способны повреждать сосуды сетчатки и ухудшать зрение.
Контроль хронических заболеваний помогает снизить риск серьезных осложнений и сохранить здоровье глаз в пожилом возрасте.
Давать глазам отдых от экранов
Длительная работа за компьютером или смартфоном может усиливать сухость и усталость глаз.
Офтальмологи рекомендуют правило 20-20-20: каждые 20 минут смотреть на объект, расположенный примерно в шести метрах, в течение 20 секунд.
Такой простой прием помогает снизить нагрузку на зрение.
Не игнорировать сухость глаз
После менопаузы женщины чаще сталкиваются с синдромом сухого глаза из-за гормональных изменений.
Если появляются жжение, ощущение песка или повышенная чувствительность к свету, стоит обратиться к врачу. В некоторых случаях помогают увлажняющие капли и коррекция образа жизни.
Отказаться от курения
Курение считается одним из факторов риска возрастной макулярной дегенерации и катаракты.
Отказ от вредной привычки приносит пользу не только сердцу и сосудам, но и помогает дольше сохранять хорошее зрение.
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