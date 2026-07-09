«Беру для ролей»: Иван Янковский назвал Александра Овечкина своим кумиром

Иван Янковский назвал Александра Овечкина своим кумиром

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является примером для подражания и мощным источником вдохновения. Об этом во время выступления на Дне московского спорта сообщил актер театра и кино Иван Янковский, передает РИА Новости.

Артист признался, что восхищается стойкостью и внутренним стержнем прославленного нападающего НХЛ. Янковский отметил, что рассматривает Овечкина как эталонную ролевую модель в вопросах закалки и характера.

Актер добавил, что его также вдохновлял баскетболист Коби Брайант, способный вырывать победы для команды даже несмотря на серьезные травмы.

«Я очень люблю баскетбол, для меня примером был Коби Брайант. Он для меня тоже огромная ролевая модель, как он вытаскивал матчи со сломанным пальцем. Я беру многое для ролей от спортсменов», — подчеркнул Янковский.

Интерес Янковского к атлетам обусловлен и его собственным увлечением спортом. Актер рассказал, что с семилетнего возраста занимается большим теннисом и регулярно посещает тренировки в зале.

Среди звезд корта его кумирами остается «Большая тройка» — Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. При этом артист поддерживает дружеские отношения с теннисистами Александром Бубликом и Даниилом Медведевым.

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