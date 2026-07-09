В Татарстане стартовал Международный форум потребительской кооперации

Около четырех тысяч участников из 30 стран собрались в Татарстане на Международном форуме потребительской кооперации. Среди них ведущие бизнесмены, представители власти и аграрного сектора. Казань неспроста стала хозяйкой этого масштабного мероприятия. Развитию сферы кооперации здесь уделяют особое внимание.

«В текущем году создан технопарк, где будут соединены образование, наука и реальные запросы кооперативного сектора. Здесь студенты получают новые компетенции в области цифровых технологий и IT. Уверен, эти навыки позволят внести эффективный вклад в трансформацию отрасли», — сказал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Среди почетных гостей — легенды мирового кино. Бразильская актриса Луселия Сантос сейчас снимает документальный фильм о российских семьях. А итальянская звезда Орнелла Мути не только привезла видеоприветствие от итальянских производителей, но и рассказала о связи с нашей страной.

«У меня мать была русской, отец — итальянцем. И так было всегда, и это тоже кооператив между разными культурами, который нас обогащает. Здесь две религии находятся в контакте, вместе, между ними есть любовь и уважение, и это невероятно. Просто чудесно», — сказала актриса Орнелла Мути.

Одним из ключевых событий форума стал всероссийский студенческий конкурс «Кооперативный стартап на миллион рублей». В его рамках молодые предприниматели защищали свои проекты перед экспертами.

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