Банкетный зал для свадьбы SHAMAN обошелся минимум в шесть миллионов рублей

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 2 881 0

Чтобы отметить торжество, паре пришлось арендовать весь ресторан.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Заслуженный артист России, певец SHAMAN потратил значительную сумму на аренду зала для свадьбы с главой лиги «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной в ресторане «Большой» в Москве. Как выяснил 5-tv.ru, стоимость аренды составила минимум шесть миллионов рублей.

При этом на площадке действуют жесткие правила: снять отдельный зал для камерного мероприятия на 30-40 гостей невозможно. Придется бронировать все пространство целиком.

Также уточняется, что минимальная сумма в шесть миллионов рублей идет в зачет еды и алкоголя. Если гости не «досиживают» до этой планки, остаток можно забрать элитным алкоголем с собой.

Напомним, что сама церемония бракосочетания прошла тайно еще в июне, однако снимками с праздника Ярослав Дронов поделился лишь в День семьи, любви и верности. На обнародованном видео пару поздравляют лишь самые близкие, включая Григория Лепса и Елену Мизулину. Сам певец лаконично подписал ролик строчкой из своей песни: «Ты моя».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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