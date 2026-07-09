Смертельная статистика: ВОЗ прогнозирует резкий рост числа больных раком

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 77 0

Уже сейчас каждый пятый житель планеты сталкивается с онкологией в течение жизни.

Сколько людей в мире болеют раком: статистика ВОЗ

Фото: © РИА Новости

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ВОЗ прогнозирует резкий рост числа больных раком к 2050 году

Количество случаев онкологических заболеваний в мире может увеличиться до 35 миллионов к 2050 году. Об этом сообщило The Guardian со ссылкой на свежий доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным экспертов, уже сейчас каждый пятый житель планеты сталкивается с этим диагнозом в течение жизни, а последствия болезни так или иначе затрагивают 92% населения Земли.

Доктор Андре Ильбави, возглавляющий направление по борьбе с раком в ВОЗ, подчеркнул, что за красивыми историями о научном прогрессе и новых технологиях скрывается иная, мрачная реальность.

Несмотря на появление инновационных методов лечения, пропасть между богатыми и бедными странами в вопросах доступа к медицине продолжает увеличиваться, оставляя миллионы пациентов без необходимой помощи.

Текущие показатели смертности составляют около десяти миллионов человек ежегодно при 20,6 миллиона выявленных случаев.

Статистика выживаемости наглядно демонстрирует существующую несправедливость. В развитых государствах более 85% детей с онкологией и женщин с раком груди проживают порог в пять лет после постановки диагноза, тогда как в странах с низким уровнем дохода этот показатель падает ниже 30%.

Исследователи выяснили, что в 23 странах мира полностью отсутствуют установки для лучевой терапии. Кроме того, в бедных регионах доступно лишь от 9% до 54% основных противоопухолевых препаратов из приоритетного списка ВОЗ.

В это же время в богатых странах этот диапазон достигает 68–94%. Высокая стоимость процедур вынуждает до 90% пациентов в некоторых регионах прекращать лечение на полпути.

Особое внимание в отчете уделяется социальным аспектам. Поборовшая рак груди Абигейл Саймон-Харт из Нигерии рассказала, что семьям часто приходится выбирать между оплатой химиотерапии и обучением детей.

«Я видела, как родители выбирают между оплатой лечения и сохранением места за ребенком в школе, а дети были вынуждены бросать образование, потому что каждый доступный ресурс тратился на уход за больным раком», — поделилась она.

Также серьезной проблемой остается стигматизация. Некоторые женщины с раком груди предпочитают смерть хирургическому вмешательству, боясь общественного осуждения.

Тем не менее, эксперты видят и позитивные сдвиги. Доктор Изабель Суржоматарам отметила, что около 40% новых случаев связаны с факторами риска, которыми можно управлять.

К ним относятся курение, употребление алкоголя, лишний вес и инфекции. ВОЗ призывает власти всех стран мира финансировать онкологические службы в рамках универсального медицинского страхования.

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