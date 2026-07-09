Первый всадник апокалипсиса: найдена зараженная чумой крыса

New York Post: в США найдена зараженная чумой крыса

У дикой крысы подтверждено заражение чумой. Об этом сообщило New York Post.

Мертвый грызун был обнаружен местным жителем в американском штате Нью-Мексико на территории частного владения. После этого специалисты Департамента здравоохранения штата провели необходимые лабораторные исследования.

Случай стал первым выявленным фактом заражения среди диких животных в этом регионе за 2026 год. Однако ранее в текущем году ветеринары уже зафиксировали четыре случая заболевания у домашних собак.

Заместитель государственного эпидемиолога Чед Смелзер подчеркнул, что хотя чума выявлена у животного, угроза для человека остается вполне реальной.

«Хотя это животный случай чумы, важно помнить, что люди могут заразиться через укусы блох или прямой контакт с инфицированными особями, включая грызунов, диких животных и даже домашних питомцев», — заявил врач.

Он пояснил, что собаки и кошки часто заражаются, если съедают больное животное или подвергаются атакам зараженных насекомых. Несмотря на то что чума считается редким заболеванием, около половины всех ежегодных случаев заражения в США приходится именно на Нью-Мексико.

Специалисты напомнили, что болезнь, вызванная бактерией Yersinia pestis (чумной палочкой), может привести к летальному исходу без своевременной помощи.

Основными признаками недуга у людей являются резкое повышение температуры, озноб, головная боль и опухание лимфатических узлов. У животных симптомы схожи: вялость, лихорадка и потеря аппетита.

В качестве мер предосторожности рекомендуют очищать придомовые территории от мусора и дровяных куч, где могут селиться грызуны, а также использовать средства защиты от блох для домашних животных.

В 2025 году в соседних Аризоне и Колорадо были зафиксированы случаи смерти человека и домашней кошки от бубонной чумы.

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