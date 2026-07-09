В Кисловодске поступила угроза о минировании больницы и санатория

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко Срочная новость 98 0

Экстренные службы проводят проверку.

Что «заминировали» в Кисловодске: новости, что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елисей Гуров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экстренные службы проверяют городскую больницу Кисловодска и санаторий МЧС после сообщений о минировании. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Мы принимаем все меры для обеспечения безопасности наших жителей. В данный момент проводится тщательная проверка всех объектов», — заявил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Ранее в центральную районную больницу Кировского округа Ставрополья поступило сообщение о минировании. Это сообщил глава округа Николай Новопашин.

Прежде ложный вызов остановил выступление певца Олега ЛСП в ледовом дворце «Олимп» в Краснодаре. Служба охраны объявила эвакуацию и призвала зрителей «бежать как можно дальше». Для проверки территории к месту приехали представители спецслужб. Многие собравшиеся не стали дожидаться возобновления концерта и отправились домой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.93
-0.47 86.59
-0.76
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля

Последние новости

5:40
Тело аятоллы Али Хаменеи захоронили в мавзолее в иранском Мешхеде
5:30
«Монетизировать талант на благо»: Бикбаев о социальной миссии театра
5:15
Не стало самой пожилой женщины-астронавта в истории Уолли Фанк
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля
4:50
«Нужно обязательно пострадать»: Soina о борьбе с раком на примере Лерчек
4:35
«Катастрофический провал для молодой женщины»: Генералов о детях-аутистах

Сейчас читают

От хорошей жизни: почему у современных детей больше проблем с зубами
«Про Россию будем петь всегда»: Зотов о патриотическом тренде
Захарова высмеяла Британию за задержание продюсера RT
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео