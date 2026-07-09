ФСБ предотвратила теракт с применением БПЛА против российского офицера

В Краснодаре задержали планировавшего покушение на высокопоставленного военного

В московском регионе предотвратили покушение на высокопоставленного военного армии России. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

В Краснодаре задержали мужчину, который планировал совершить теракт в отношении российского офицера в Москве. Исполнитель ранее судим — в 2002 году он был признан виновным в краже и разбое. После выхода из тюрьмы переехал в украинский город Днепр.

В феврале 2026-го мужчину угрозами уголовного преследования в отношении жены заставили работать на киевские спецслужбы. Его научили стрелять и обращаться со взрывчаткой, а затем через Молдавию и Армению отправили в Ставропольский край, а оттуда — в Москву. Подозреваемый снял квартиру, установил две видеокамеры для слежки за офицером армии России, а также купил накладные усы, бороду и очки для маскировки.

Злоумышленник собирался подстеречь военнослужащего в момент, когда он будет выходить из дома, чтобы нанести по нему удар БПЛА с самодельной бомбой. Взрывчатку весом 600 грамм ему оставили в тайнике в Краснодаре — фигуранта задержали в момент изъятия устройства из схрона. В его телефоне нашли переписку с куратором.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о покушении на террористический акт.

Операция по задержанию исполнителя покушения прошла в рамках предотвращения масштабной серии терактов на территории России. Ранее в рамках контртеррористических мер также задержали 24-летнюю девушку, которая следила за офицером Вооруженных сил России с целью его дельнейшего убийства соучастниками из числа агентов Киева. Куратор с Украины имитировал с ней романтические отношения и обещал забрать из России к себе.

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