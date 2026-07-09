ФСБ опубликовала видео допроса агента Киева, который планировал теракт с БПЛА

Федеральная служба безопасности России допросила агента украинских спецслужб, который следил за российским военным в Москве и собирался нанести по нему удар беспилотника с самодельной бомбой. Тот рассказал, как в 2026 году начал работать на Украину. Кадры дачи показаний опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Я был завербован спецслужбами Украины. После этого куратор дал мне денег и я поехал в Москву через Кишинев и Ереван. Через какое-то время он (куратор — Прим. ред.) сказал, что уничтожить этого военного можно только с помощью дрона», — сообщил мужчина.

После этого фигурант должен был пройти в Киеве дополнительное обучение у инструкторов из западных стран. Ему предстояло научиться применять БПЛА, который «невозможно заглушить» средствами радиоэлектронной борьбы.

Злоумышленника задержали в момент изъятия взрывчатки, которую он планировал разместить на беспилотнике, из тайника в Краснодаре. На допросе он рассказал, что целью слежки было выявить график ежедневных перемещений военнослужащего, чтобы атаковать его прямо у дома.

Агента Киева задержали в рамках предотвращения масштабной серии терактов на территории России. Ранее также была задержана 24-летняя девушка, которая следила за офицером Вооруженных сил России с целью его дельнейшего убийства.

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