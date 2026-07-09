Выглядела здоровой и счастливой: как прошло последнее выступление Бонни Тайлер

Page Six: Бонни Тайлер выглядела здоровой и счастливой на последнем выступлении

Последним выступлением Бонни Тайлер стал концерт в лондонском клубе Shepherd’s Bush Empire 19 марта. Тогда певица вышла к поклонникам, исполнила свой главный хит Total Eclipse of the Heart и, по словам очевидцев, выглядела энергичной и счастливой. Об этом сообщило Page Six.

Спустя несколько недель после шоу у артистки начались серьезные проблемы со здоровьем, а 9 июля стало известно о ее смерти. Бонни Тайлер скончалась в больнице в Португалии на 75-м году жизни.

«Семья и команда Бонни убиты горем. Бонни неожиданно скончалась вчера вечером в больнице в Португалии в результате болезни, от которой лечилась. Мы просим уважать частную жизнь близких в этот трагический момент», — говорится в заявлении представителей певицы.

Проблемы со здоровьем у исполнительницы начались весной. В конце апреля ее экстренно госпитализировали в городе Фару из-за разрыва кишечника.

После операции состояние артистки ухудшилось, и врачи ввели ее в медикаментозную кому. Позднее, во время попытки вывести Тайлер из этого состояния, у нее произошла остановка сердца. Медикам удалось стабилизировать певицу. Однако она оставалась в тяжелом состоянии.

Из-за болезни команда артистки отменила ее майский европейский тур. В интервью незадолго до госпитализации Тайлер признавалась, что чувствует себя прекрасно и наслаждается гастролями.

«Если у вас есть здоровье, у вас есть все», — шутливо замечала певица в разговоре с журналистами.

Бонни Тайлер, урожденная Гейнор Хопкинс, стала мировой звездой благодаря хриплому тембру и драматичным рок-балладам. Ее самыми известными песнями стали Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero и It’s a Heartache.

Певица была номинирована на «Грэмми» и продолжала выступать десятилетиями после пика славы. У артистки остался супруг Роберт Салливан.

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