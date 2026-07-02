«Могли сделать шикарный фит»: Ваню Дмитриенко обвинили в плагиате

Белорусский певец Hollyflamе обвинил Ваню Дмитриенко в плагиате песни

Белорусский исполнитель Hollyflame, настоящее имя которого Владислав Лапай, публично обвинил певца Ваню Дмитриенко в плагиате. Музыкант заявил, что композиция российского артиста слишком похожа на его собственный трек «Нежность», который был выпущен осенью 2025 года.

Для наглядной демонстрации, в чем именно заключается сходство, Hollyflame опубликовал в соцсетях видео, на котором наложил две композиции друг на друга. По мнению исполнителя, такое сравнение позволило сразу услышать совпадения.

«Это, конечно, могло когда-нибудь произойти, но я не ожидал, что это сделаешь именно ты», — рассудил исполнитель.

При этом артист признался, что не понимает, зачем было выпускать настолько похожую композицию, поскольку у Дмитриенко и так немало сильных и успешных песен.

«Мы могли бы записать отличный совместный трек, но теперь я лишь желаю, чтобы эта песня нашла отклик у слушателей так же, как и моя», — заявил Hollyflame в обращении к Дмитриенко.

Видео быстро набрало большое количество комментариев от пользователей.

«Это же мотив Hollyflame. Два моих краша. Давайте вместе петь!»;

«Мотив похож на песню Hollyflame — «Нежность»;

«Мотив и энергетика — один в один — „Нежность“ Hollyflame», — написали пользователи.

Позже на публикацию обратила внимание певица Лолита Милявская, которая поставила лайк на пост. Однако спустя некоторое время Hollyflame удалил ролик. Причину такого решения он не стал пояснять.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, дала совет Ване Дмитриенко. Он пожелала ему не останавливаться в творческом развитии, но при этом не поддаваться звездной болезни и не заниматься самолюбованием.

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