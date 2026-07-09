Иран нанес удары по военным объектам США

Иран нанес удар десятью баллистическими ракетами по командному центру США на Ближнем Востоке и авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«В результате запуска 10 баллистических ракет были поражены командно-контрольный центр противника на Ближнем Востоке и авиабаза Аль-Азрак в Иордании», — сообщили в КСИР.

В ночь на 8 июля американские военные начали серию ударов по Ирану. В Центральном командовании Вооруженных сил США (ВС США) заявили, что действия были связаны с якобы атаками Ирана на коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив.

После этого иранские военные нанесли ответные удары по американским базам в Бахрейне и Кувейте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия договоренностей с Ираном и невозможности дальнейших переговоров. В Тегеране, в свою очередь, обвинили Вашингтон в нарушении соглашения из-за военных действий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС