«Он на улице?» — зачем Кашпировский переписал квартиру на жену

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 4 102 0

Пара узаконила свои отношения в 2024 году.

Зачем Кашпировский переписал квартиру на жену

Фото: www.globallookpress.com/Zamir Usmanov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кашпировский переписал квартиру на жену в качестве подарка

Психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский переписал свою квартиру на жену Гулизар Чалбашову в качестве подарка. Об этом изданию «МК» рассказал директор целителя Сергей Рудых.

Он подчеркнул, что оформление этих документов не означает, что сам психотерапевт остался без всего и оказался на улице.

«Она (Чалбашова. — Прим. ред.) уходить не собирается. Анатолий Михайлович, слава богу, в здравом уме. Если он это делает, значит, уверен», — заверил Рудых.

Он также добавил, что в 2024 году Кашпировский отмечал свой 85-й юбилей. И тогда телеведущий решил сделать жене подарок: переписать на нее свою жилплощадь.

Это произошло через год после того, как пара узаконила свои отношения. Кашпировский и Чалбашова встречались с 2014 года. Когда-то супруга телеведущего, которая младше мужа на 20 лет, работала его помощницей.

В августе 2025 года супруга родила целителю дочь Эллину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что близкие Анатолия Кашпировского опровергли слухи об экстренной госпитализации психотерапевта. Несколько отечественных СМИ заявляли, что ему провели срочную операцию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.93
-0.47 86.59
-0.76
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля

Последние новости

5:40
Тело аятоллы Али Хаменеи захоронили в мавзолее в иранском Мешхеде
5:30
«Монетизировать талант на благо»: Бикбаев о социальной миссии театра
5:15
Не стало самой пожилой женщины-астронавта в истории Уолли Фанк
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля
4:50
«Нужно обязательно пострадать»: Soina о борьбе с раком на примере Лерчек
4:35
«Катастрофический провал для молодой женщины»: Генералов о детях-аутистах

Сейчас читают

От хорошей жизни: почему у современных детей больше проблем с зубами
«Про Россию будем петь всегда»: Зотов о патриотическом тренде
Захарова высмеяла Британию за задержание продюсера RT
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео