Кашпировский переписал квартиру на жену в качестве подарка

Психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский переписал свою квартиру на жену Гулизар Чалбашову в качестве подарка. Об этом изданию «МК» рассказал директор целителя Сергей Рудых.

Он подчеркнул, что оформление этих документов не означает, что сам психотерапевт остался без всего и оказался на улице.

«Она (Чалбашова. — Прим. ред.) уходить не собирается. Анатолий Михайлович, слава богу, в здравом уме. Если он это делает, значит, уверен», — заверил Рудых.

Он также добавил, что в 2024 году Кашпировский отмечал свой 85-й юбилей. И тогда телеведущий решил сделать жене подарок: переписать на нее свою жилплощадь.

Это произошло через год после того, как пара узаконила свои отношения. Кашпировский и Чалбашова встречались с 2014 года. Когда-то супруга телеведущего, которая младше мужа на 20 лет, работала его помощницей.

В августе 2025 года супруга родила целителю дочь Эллину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что близкие Анатолия Кашпировского опровергли слухи об экстренной госпитализации психотерапевта. Несколько отечественных СМИ заявляли, что ему провели срочную операцию.

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