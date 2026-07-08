Близкие Анатолия Кашпировского высказались о состоянии здоровья «целителя»

Жена Анатолия Кашпировского опровергла сообщения о госпитализации целителя

Психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский не был экстренно прооперирован. Об этом 5-tv.ru сообщила жена «целителя» Гулизар Чалбашова.

Она опровергла информацию о том, что ее супруга госпитализировали и провели хирургическое вмешательство..

«Это вранье, Анатолий Михайлович дома, скоро выйдет с опровержением на все эти гнусные новости в СМИ», — заявила она.

Ранее в ряд СМИ заявил о том, что Кашпировский жаловался на сильные боли в животе. А после попыток самолечения состояние заметно ухудшилось. Психотерапевту якобы на дому ставили капельницы с антибиотиками.

После госпитализации ему провели срочное стентирование. Также сделали биопсию. Результат анализов выявил новообразование. Кашперовскому прописали постельный режим, диету и наблюдение у врача-онколога, описывали в своих материалах издания.

Однако данная информация оказалась ложью. Об этом также заявил и директор психотерапевта Сергей Рудых «Абзацу».

«Где вы берете эту ересь? Если вы уже все придумали, вы можете написать все, что угодно. Учитывая, что у Анатолия Михайловича не было никаких операций, он прекрасно себя чувствует, замечательно и чудесно. Никаких поводов для беспокойства нет, все эти публикации не имеют никакого отношения к реальности», — подчеркнул Рудых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Элина Камирен была экстренно госпитализирована из-за проблем с почками. Утром она резко почувствовала себя плохо. У звезды проекта появились сильные боли, понизилось давление, цвет кожи стал бледным. Камирен чуть не потеряла сознание.

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