Радио «Судного дня» передало три загадочных сигнала за день

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 134 0

Последнее зашифрованное слово прозвучало в эфире в 14:39 по московскому времени.

Какие кодовые слова передало радио Судного дня 9 июля

Фото: 5-tv.ru

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Радиостанция УВБ-76 передала сразу три зашифрованных сообщения

Радиостанция УВБ-76, которую в народе прозвали радио «Судного дня», в течение дня передала сразу три зашифрованных сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который круглосуточно отслеживает активность передатчика.

Сначала в 11:18 по московскому времени прозвучали кодовые слова «Неоноклюз» и «Трон», затем в 13:06 эфир прервался на слово «Гротескный». Завершилась серия сообщений в 14:39 шифром «Жилотдел». Интернет-пользователи предположили, что это может быть связано со сферой ЖКХ.

УВБ-76 работает на коротких волнах с 1970-х годов. Большую часть времени станция передает постоянный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка».

Истинное назначение станции официально не раскрывается. Периодически фоновый сигнал прерывается передачей отдельных слов, цифр и кодовых фраз, которые регулярно привлекают внимание радиолюбителей и исследователей. По одной из наиболее распространенных версий, работа УВБ-76 может быть связана с передачей специальных зашифрованных сообщений для военных структур.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 24 июня УВБ-76 проявила значительно более высокую активность. За сутки станция передала 20 голосовых сообщений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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