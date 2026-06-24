Мракощуп, волокита и гидопрах: радио «Судного дня» передало уже 20 сообщений

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

Легендарная «Жужжалка» УВБ-76 вновь вышла на связь с кодовыми сигналами.

Радио Судного дня передало 20 новых сообщений

Фото: 5-tv.ru

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Радио «Судного дня» передало 20 новых сообщений

Военная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», за 24 июня передала 20 голосовых сообщений. Данные об активности опубликовал Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает эфир станции.

Активность станции распределилась в течение дня. Первые сигналы зафиксированы в 09:11 — в эфире прозвучали кодовые данные и слово «амилоквус». Спустя несколько минут, в 09:16, передано сообщение со словом «растирание». Далее в 10:36 прозвучал «генолис», а в 10:44 — сразу несколько кодовых элементов, включая «гидопрах» и «предстоящий». В 10:47 станция передала комбинацию чисел и слова «придирчивый».

Позже сообщения продолжились: в 11:35, 12:25, 12:52, 13:03 и далее до 17:10 в эфир выходили новые пакеты сигналов с кодовыми словами и цифровыми последовательностями, включая «волокита», «полуостров», «весна», «мракощуп» и другие.

УВБ-76 работает с 1970-х годов и большую часть времени транслирует монотонный сигнал, из-за чего получила прозвище «Жужжалка». Периодически он прерывается голосовыми сообщениями с наборами букв и цифр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», впервые почти за пять лет повторила загадочное сообщение со словом «шарфотол».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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