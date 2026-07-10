️Лотерейные билеты раздора: пенсионер пытался убить сестру в Волгограде

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 85 0

Он нанес женщине не менее 20 ножевых ранений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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️СК: в Волгограде пенсионер попытался убить сестру из-за лотерейных билетов

В Волгограде пенсионера подозревают в попытке убить сестру из-за пропавших лотерейных билетов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России на своей официальной странице в социальных сетях.

По данным правоохранительных органов, 77-летний пенсионер 7 июля не обнаружил дома купленные ранее лотерейные билеты. Поэтому он решил, что их забрала себе его родственница, с которой он проживал в одной квартире.

Эта ситуация привела к конфликту, в ходе которого подозреваемый схватился за кухонный нож и с ним набросился на сестру. Женщина в попытке спастись выбежала в подъезд, но и это не остановило брата.

На помощь пострадавшей пришли соседи, которые вызвали скорую помощь. Женщина была госпитализирована. Ей было нанесено не менее 20 ударов ножом в разные части тела.

Подозреваемый был задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве мужчина пригласил свою знакомую на чаепитие, на котором начал ее избивать, а затем вытолкнул из окна. Оказалось, что он испытывал к пострадавшей безответные чувства, в то время как девушка считала его своим другом.

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