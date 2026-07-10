Ударить по аэродрому не получилось: как в Ростовской области пресекли теракт ГУР

А в тылу — планы киевских боевиков срывают оперативники ФСБ. Появилась информация еще об одном предотвращенном теракте. Украинские диверсанты собирались взорвать военный аэродром в Ростовской области.

Уничтожить ангары, самолеты и взлетно-посадочную полосу хотели с помощью «умных» беспилотников. И даже нашли исполнителя, которому обещали за диверсию золотые горы. Но все пошло не по сценарию украинских кураторов. Детали расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Вооруженные сотрудники ФСБ аккуратно передвигаются по подземному коридору. По оперативной информации, в одном из помещений расположен крупный схрон, организованный Главным управлением разведки Украины. Заходить внутрь приходится по-боевому. Гарантий, что там нет людей, никаких. Но в помещении пусто. Дальше — дело роботов и саперов.

В помещении — несколько коробок. В каждой — прекрасно знакомые военным смертельные машинки, FPV-дроны. Их целью должен был стать военный аэродром Ростов-Центральный: стоянки самолетов, сама авиационная техника и топливо.

«Целью планируемого крупномасштабного теракта являлось разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиационного парка аэродрома. Для решения поставленной задачи противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов», — рассказал оперативный сотрудник ФСБ.

Причем дроны далеко не простые. Продвинутая модель, хороший аккумулятор и килограмм взрывчатки на каждом. Управление, как говорят эксперты, комбинированное, с применением искусственного интеллекта.

«Был рой дронов, предполагался в операции. У каждого дрона своя цветовая индикация и отмечен квадрат, который является целевым. В этом квадрате дроны уже теряют связь, и предполагается, что донаведение происходит в автоматическом режиме», — пояснил эксперт ФСБ.

В беспилотниках сохранилась и другая информация. В частности, где и как специалисты ГУР обучали ИИ для дронов.

«Установлено, что обучение искусственного интеллекта происходило на территории Государственного музея авиации Украины», — рассказал ветеран органов госбезопасности, полковник запаса Александр Свешников.

Подобную схему Украина уже использовала и, видимо, посчитала успешной. От нанятого человека на месте требовалось только вынести коробки в нужную точку. И именно здесь план дал сбой.

«Гражданин, проявив сознательность, добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой теракте. Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России», — добавил оперативный сотрудник.

В итоге очередной этап масштабной операции украинских спецслужб был пресечен еще на стадии подготовки. ГУР лишилось не только самих дронов и тайника, но и 20% предоплаты. Деньги переводились уже под контролем ФСБ. А нанятый Киевом человек, согласно закону, даже не подлежит уголовному преследованию, как добровольно помогавший предотвратить теракт.

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