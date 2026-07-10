Девочка прошла шесть курсов химиотерапии из-за ошибочного диагноза

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 71 0

Она теряет способность ходить и нуждается в аппарате ИВЛ.

Девочка прошла курсы химиотерапии из-за неверного диагноза

Фото: 5-tv.ru

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Девочка перенесла шесть курсов химиотерапии из-за неверного диагноза, который ей поставили врачи. Об этом сообщило People.

История началась с того, что британка Кристина Кондон заметила странности в движениях своей пятилетней дочери Фэй. Ребенок не мог прыгать и бегать наравне со сверстниками.

В 2019 году врачи детской больницы Бристоля диагностировали у девочки ювенильный дерматомиозит — редкое аутоиммунное заболевание, вызывающее сыпь и слабость мышц. На протяжении семи лет Фэй подвергалась изнурительному лечению, включая шесть курсов химиотерапии и регулярные инъекции, которые не приносили облегчения.

«Если бы нам поставили правильный диагноз семь лет назад, когда Фэй еще могла ходить, мы могли бы поехать в отпуск и повеселиться с ней до того, как она оказалась прикована к инвалидной коляске», — рассказала Кристина Кондон.

Мать добавила, что семья откладывала жизнь на потом, веря обещаниям медиков о скором выздоровлении дочери.

Как выяснилось позже, все тесты на аутоиммунное заболевание изначально были отрицательными. Подозрения Кристины подтвердились лишь после обращения за вторым мнением в специализированную клинику Лондона.

Там у Фэй выявили генетическое заболевание — мышечную дистрофию Эмери-Дрейфуса 2 типа. Это неизлечимое состояние, при котором мышечная ткань необратимо разрушается.

Мать девочки утверждает, что врачи в Бристоле проигнорировали результаты биопсии из-за бюджетных ограничений и не назначили простой генетический анализ крови, который сразу бы выявил истинную причину недуга.

Из-за побочных эффектов назначенного ранее лечения Фэй также перенесла вирусный менингит. Сейчас состояние ребенка критическое. Она теряет способность ходить, нуждается в аппарате ИВЛ по ночам, а ее мать описывает ситуацию как «бомбу замедленного действия», опасаясь внезапной остановки сердца дочери.

Кристина Кондон уже начала процесс подачи жалобы на действия медицинского учреждения.

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