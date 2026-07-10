«Друг на час», «нытинг» и помощники по переписке: странные профессии стали приносить хорошие деньги

В России набирает популярность сервис, где можно пожаловаться за деньги

Еще недавно за деньги нанимали репетиторов, юристов или мастеров по ремонту. Теперь все чаще платят за то, что раньше получали бесплатно: чтобы кто-то выслушал, составил компанию, поддержал разговор или даже помог написать сообщение в мессенджере.

На рынке появляются профессии, которые еще несколько лет назад показались бы шуткой. Но спрос на них растет, а вместе с ним — и заработки исполнителей. Подробнее об этом читайте в новом материале 5-tv.ru.

Платят за жалобы

Рынок необычных услуг в России продолжает стремительно меняться. Пока одни готовы платить за прогулки по болотам или отдых в психиатрических клиниках, другие зарабатывают на человеческих эмоциях.

Все большую популярность набирает так называемый «нытинг» — услуга, при которой человеку платят исключительно за то, чтобы его внимательно выслушали без советов, нравоучений и попыток решить проблему.

Как пояснили в издании Финансы Mail, суть «нытинга» максимально проста. Клиент приходит или созванивается с человеком, который в течение заранее оговоренного времени выслушивает его жалобы, переживания и накопившиеся эмоции.

При этом собеседник не анализирует ситуацию, не дает рекомендаций и не пытается выступать в роли психолога.

Стоимость подобных услуг отличается в разы. На площадках с объявлениями можно встретить предложения как за 700 рублей, так и за 10 тысяч рублей в час. Итоговая цена зависит сразу от нескольких факторов.

В первую очередь значение имеет формат общения. Многие исполнители работают по поминутной оплате. Например, за получасовую беседу просят около 700 рублей, а полноценный час разговора обходится примерно в 1300 рублей.

Онлайн-встречи обычно стоят дешевле, тогда как личное общение, особенно в крупных городах, оценивается значительно выше.

Не менее важную роль играет и то, кто именно предлагает такую услугу. Среди исполнителей встречаются самые разные люди. Одни прямо указывают, что не имеют психологического образования и позиционируют себя как «понимающего собеседника», готового просто выслушать человека.

Другие проходят личную терапию, получают профильное образование или уже работают в сфере психологии. Их услуги стоят заметно дороже.

При этом недорогой сегмент рынка во многом заняли старшеклассники и студенты. Для них «нытинг» становится возможностью одновременно расширить круг общения и заработать на повседневные расходы — оплату транспорта, походы в кино, кафе или другие личные нужды.

За сравнительно небольшие деньги они предлагают клиентам время, внимание и возможность спокойно высказаться.

Еще один фактор, который напрямую влияет на стоимость услуги, — регион. В крупных городах спрос на подобные сервисы значительно выше, поэтому и расценки оказываются заметно больше.

В небольших населенных пунктах аналогичные предложения обходятся дешевле, однако количество исполнителей там пока остается ограниченным.

Друг на час

На фоне стремительного роста популярности «нытинга» появляются и другие необычные услуги, которые еще несколько лет назад казались странными. Одна из таких услуг — «друг на час». Исполнители предлагают сопровождение в повседневных делах: прогулки по городу, походы в кафе, кино, музеи, а также простое общение без обязательств.

По оценкам участников рынка и данных сервисов объявлений, стоимость услуги сильно разнится. В среднем час общения обходится от 500–1000 рублей в небольших городах и до 2000–3000 рублей в крупных мегаполисах.

Отдельно оплачиваются дорога, входные билеты и дополнительные часы, если встреча затягивается. Многие исполнители устанавливают минимальный заказ — обычно от двух часов.

В Омске, по данным региональных площадок, размещено более 200 подобных предложений. Причем спектр крайне широк: от обычных собеседников до людей, которые позиционируют себя как универсальных помощников в городе — с функциями курьера, «трезвого водителя» и даже посредника в делах.

Показательной стала ситуация на популярных сервисах объявлений. При вводе запроса «друг на час» система выдает сотни профилей.

В одном из свежих объявлений жительница Омска предлагает себя в роли собеседника без дополнительных функций. Общение только по телефону или в переписке. Цена фиксирована: 500 рублей за час переписки и около 1000 рублей за живой разговор.

Автор подчеркнула, что основа услуги — эмпатия и умение поддерживать диалог. При этом сразу обозначила ограничения: никаких обсуждений политики, грубости и «взрослых тем».

Еще в Китае появилась профессия «аутсорс-сыновья» — взрослые мужчины, которых нанимают для общения и помощи пожилым людям.

Изначально проект возник в городе Далянь, когда местный житель организовал группу добровольцев, навещавших одиноких пенсионеров. Со временем инициатива превратилась в оплачиваемую услугу, а число таких «сыновей на час» в стране превысило тысячу.

Один из участников проекта, бывший коллектор Акаи, рассказывал, что пришел в эту сферу после личной трагедии, связанной с поисками пропавшей женщины. По его словам, работа изменила взгляд на человеческое общение: пожилым людям часто требуется не столько помощь, сколько внимание и присутствие рядом.

Стоимость услуг «аутсорс-сыновей» в Китае варьируется от 70 до 350 долларов за сеанс. Их задачи включают сопровождение, помощь в быту и элементарное общение. При этом заказчиками чаще всего становятся взрослые дети, которые не могут постоянно находиться рядом с родителями.

Отдельную нишу занимает услуга «переписчик» или помощник по онлайн-коммуникациям. Такие специалисты ведут диалоги в мессенджерах, помогают формулировать ответы, подсказывают, как начать знакомство или продолжить разговор после паузы.

В ряде случаев они фактически берут на себя часть цифрового общения клиента, особенно если речь идет о страхе первого сообщения или неуверенности в переписке.

А в чем причина?

Все больше повседневного общения переходит в мессенджеры и социальные сети. Созвон с друзьями все чаще заменяют переписка, короткие сообщения и реакции в чатах.

В результате многие признаются, что, несмотря на десятки контактов в телефоне и постоянное присутствие в интернете, им все сложнее найти человека, с которым можно просто спокойно поговорить, выговориться или провести время без какой-либо цели.

На этом фоне неудивительно, что спрос на платное общение постепенно растет. Для одних это возможность отвлечься от одиночества, для других — шанс обсудить накопившиеся проблемы с человеком, который готов внимательно выслушать.

Нередко такой формат выбирают люди, недавно переехавшие в другой город, работающие удаленно или просто не имеющие широкого круга общения. Вместо долгих поисков новых знакомств они предпочитают заплатить за компанию на прогулке, поход в кино или обычный разговор за чашкой кофе.

Свой вклад в развитие этого рынка вносит и ускорившийся ритм жизни. Свободного времени становится меньше, встречи с друзьями все чаще откладываются на неопределенный срок, а живое общение постепенно превращается в дефицит.

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