Программист в США задушил жену и похвастался фотографией останков

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 77 0

Тайная партнерша даже присутствовала на свадьбе супругов.

Программист задушил жену и отправил фотографию любовнице

Фото: www.globallookpress.com/ Charles Reed

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Инженер-программист задушил жену и отправил фотографию ее останков любовнице. Об этом сообщило People.

По данным прокуратуры, преступление произошло еще в октябре 2025 года в американском штате Вашингтон. Однако официальные обвинения 30-летнему злоумышленнику были выдвинуты только сейчас.

Следствие восстановило хронологию событий того дня. Мужчина вызвал спасателей, утверждая, что обнаружил свою 27-летнюю жену без сознания в запертой ванной после возвращения из магазина.

Однако записи с электронных замков в квартире показали, что во время отсутствия мужа никто в помещение не заходил. Более того, экспертиза установила, что дверь в ванную могла быть закрыта снаружи.

Важной деталью обвинения стали данные из телефона подсудимого. Выяснилось, что мужчина поддерживал тайные романтические отношения с женщиной из Индии. Она даже присутствовала на его свадьбе.

Прокуроры утверждают, что в день трагедии он неоднократно созванивался с любовницей. А после расправы мужчина удалил сообщение с фотографией, которую правоохранители считают снимком тела убитой супруги.

В ответ на это сообщение женщина отправила эмодзи с широко раскрытыми глазами, что также зафиксировано в материалах дела. Следующее судебное заседание по данному резонансному делу должно состояться 23 июля.

Мужчина своей вины не признает, несмотря на собранные улики. Сейчас он находится под стражей, а суд назначил за его освобождение залог в размере пяти миллионов долларов.

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