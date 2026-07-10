Карты, деньги и полиция: в подвале дома в Москве ликвидирован игорный клуб

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Правоохранительные органы действовали, опираясь на оперативную информацию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; MAX/Петровка, 38/Moscow_police; 5-tv.ru

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В подвале жилого дома в Москве ликвидирован подпольный игорный клуб

Правоохранительные органы «накрыли» подпольный игорный клуб в подвале жилого дома в Москве. Информация об этом была опубликована на официальном сайте МВД по столице.

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Москве совместно с полицейскими Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции провели операцию по ликвидации подпольного игорного клуба.

Незаконная деятельность была развернута в подвале жилого дома на улице Новолесной. Правоохранительные органы провели операцию, опираясь на оперативную информацию. Сотрудники заведения были пойманы с поличным.

Полицейские обнаружили три профессиональных покерных стола, большое количество игорных фишек и карт, а также внушительную сумму денег наличными. Задержано четыре работника клуба. Кроме того, в помещении находилось около 30 посетителей, которых допросили.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Максимальная мера наказания по ней — лишение свободы сроком до шести лет.

Двум фигурантам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще двое проходят по делу в качестве свидетелей.

Уголовное дело было направлено в суд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ и Следственный комитет России успешно ликвидировали организованную преступную группировку, которая занималась финансированием онлайн-казино. В ходе операции были задержаны 24 человека. Еще восемь объявлены в розыск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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