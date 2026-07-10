«Чудо-доктор» обманом зарабатывает на незрячих людях
Сотни россиян стали жертвами грандиозного обмана —прозрение им обещал духовный наставник.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сотни россиян стали жертвами грандиозного обмана. Исцеление и прозрение им обещал скандально известный «чудо-доктор», коуч и духовный наставник. В надежде вылечиться без операции они тратили десятки, а то и сотни тысяч рублей. Но чуда не происходило. Врачи подобные методы называют не иначе как шарлатанством.
Обманутые клиенты просят привлечь к отвественности мастера трансформации. Ну а что он сам сказал в свое оправлание — расскажет корреспондент «Известий» Александра Мостовая.
На тренингах Игоря Лузина — десятки желающих прозреть. Люди, сидя на полу, медитируют и внимательно слушают того, кого называют учителем.
— Прозреть можно за четыре дня, если у вас не полная слепота, если вы выполняете все рекомендации.
— Но вы не врач-офтальмолог?
— Я не врач-офтальмолог, я врач-психотерапевт, — рассказал Игорь Лузин.
А еще он бизнес-коуч, эксперт в вопросах предназначения человека и мастер трансформации страхов. Любые заболевания глаз Лузин предлагает лечить, слушая записи его тренингов.
Дарья Рыбалко поверила. Отдала за онлайн-курс 50 тысяч рублей.
— Все причины плохого зрения Игорь объясняет психологическими проблемами.
— Вы хотите сказать, что человек сам виноват в том, что он слеп?
— Ну а как вы думаете, если я разбиваю участок, кто виноват, что он разбился?
— Вы деньги людям готовы вернуть?
— Я готов поговорить с человеком.
В социальных сетях — агрессивная реклама, десятки роликов с якобы исцелившимися. Люди верят и платят, а Лузин зарабатывает миллионы. Личная консультация — 160 тысяч рублей, очный тренинг — 90, за ретрит придется отдать 330 тысяч.
В медицинском сообществе подобные методы иначе как шарлатанством не называют. Отслоение сетчатки или катаракту невозможно вылечить без операции.
«Если пациент вместо того, чтобы обращаться к хирургам, занимается такими практиками, он может опоздать с этой операцией буквально на несколько месяцев, и уже спасать будет нечего», — пояснил врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко.
Лузин начинал земским доктором в деревне, а потом ушел в бизнес. По данным базы СПАРК, он возглавляет убыточную фирму «Путь к истоку» и фигурирует в компании, которая занимается выращиванием растений. С медициной ни одна из организаций не связана, лицензий на лечение у них нет.
Именно в этом деревянном доме находится офис компании «Сосновый бор». Ее учредителем как раз и является Игорь Лузин. И здесь даже указаны контактные данные.
И как раз здесь, в деревне Москвино, Лузин с единомышленниками строит экопоселение. 1300 гектаров земли выкупили, старые дома — под снос, участки продают. Летом проводят фестивали, вход платный. Форма одежды — максимально свободная.
— А в каком виде они ходят там?
— Голые, вот как мама родила. И еще вот там сосед опешил, говорит: «Вы что тут делаете?» А они: «Давай раздевайся, заходи».
— А фестиваль платный?
— Да, да, 12 тысяч было написано.
Так называемый поселок — тот же бизнес, что и тренинги, только в деревенских декорациях. Правда, после того как пострадавшие заговорили публично, «методом» Лузина могут заинтересоваться правоохранители.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.
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