«Чудо-доктор» обманом зарабатывает на незрячих людях

Сотни россиян стали жертвами грандиозного обмана. Исцеление и прозрение им обещал скандально известный «чудо-доктор», коуч и духовный наставник. В надежде вылечиться без операции они тратили десятки, а то и сотни тысяч рублей. Но чуда не происходило. Врачи подобные методы называют не иначе как шарлатанством.

Обманутые клиенты просят привлечь к отвественности мастера трансформации. Ну а что он сам сказал в свое оправлание — расскажет корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

На тренингах Игоря Лузина — десятки желающих прозреть. Люди, сидя на полу, медитируют и внимательно слушают того, кого называют учителем.

— Прозреть можно за четыре дня, если у вас не полная слепота, если вы выполняете все рекомендации.

— Но вы не врач-офтальмолог?

— Я не врач-офтальмолог, я врач-психотерапевт, — рассказал Игорь Лузин.

А еще он бизнес-коуч, эксперт в вопросах предназначения человека и мастер трансформации страхов. Любые заболевания глаз Лузин предлагает лечить, слушая записи его тренингов.

Дарья Рыбалко поверила. Отдала за онлайн-курс 50 тысяч рублей.

— Все причины плохого зрения Игорь объясняет психологическими проблемами.

— Вы хотите сказать, что человек сам виноват в том, что он слеп?

— Ну а как вы думаете, если я разбиваю участок, кто виноват, что он разбился?

— Вы деньги людям готовы вернуть?

— Я готов поговорить с человеком.

В социальных сетях — агрессивная реклама, десятки роликов с якобы исцелившимися. Люди верят и платят, а Лузин зарабатывает миллионы. Личная консультация — 160 тысяч рублей, очный тренинг — 90, за ретрит придется отдать 330 тысяч.

В медицинском сообществе подобные методы иначе как шарлатанством не называют. Отслоение сетчатки или катаракту невозможно вылечить без операции.

«Если пациент вместо того, чтобы обращаться к хирургам, занимается такими практиками, он может опоздать с этой операцией буквально на несколько месяцев, и уже спасать будет нечего», — пояснил врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко.

Лузин начинал земским доктором в деревне, а потом ушел в бизнес. По данным базы СПАРК, он возглавляет убыточную фирму «Путь к истоку» и фигурирует в компании, которая занимается выращиванием растений. С медициной ни одна из организаций не связана, лицензий на лечение у них нет.

Именно в этом деревянном доме находится офис компании «Сосновый бор». Ее учредителем как раз и является Игорь Лузин. И здесь даже указаны контактные данные.

И как раз здесь, в деревне Москвино, Лузин с единомышленниками строит экопоселение. 1300 гектаров земли выкупили, старые дома — под снос, участки продают. Летом проводят фестивали, вход платный. Форма одежды — максимально свободная.

— А в каком виде они ходят там?

— Голые, вот как мама родила. И еще вот там сосед опешил, говорит: «Вы что тут делаете?» А они: «Давай раздевайся, заходи».

— А фестиваль платный?

— Да, да, 12 тысяч было написано.

Так называемый поселок — тот же бизнес, что и тренинги, только в деревенских декорациях. Правда, после того как пострадавшие заговорили публично, «методом» Лузина могут заинтересоваться правоохранители.

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