Лавров пригласил главу МИД Бурунди в Москву

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 455 0

В столице стороны договорились продолжить переговоры.

Кто из зарубежных политиков посетит Москву

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Глава МИД России Лавров предложил коллеге из Бурунди Бизиману посетить Москву

Глава МИД России Сергей Лавров пригласил своего коллегу из Бурунди Эдуара Бизимана посетить Москву с визитом. Об этом заявил российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств.

«Договорились продолжить наши консультации, наши переговоры в ходе визита господина Бизимана в Москву. Надеюсь, он выберет удобное время, мы обязательно должны поддерживать ритмичные контакты», — сказал Лавров.

Также стало известно, что президент Бурунди Эварист Ндайишимийе примет участие в третьем саммите Россия — Африка.

«Президент (Бурунди. — Прим. ред.) позитивно отреагировал на приглашение, он будет участвовать в данном мероприятии (третьем саммите Россия-Африка. — Прим. ред.)», — сказал Эдуард Бизимана.

Третий саммит Россия — Африка должен пройти 28–29 октября в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина тоже подтвердил личное участие в третьем саммите «Россия — Африка».

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