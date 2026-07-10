Ливни и град: в Москве 11 и 12 июля заметно ухудшится погода

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 89 0

Из-за сильных дождей возможны локальные подтопления улиц и отдельных территорий.

Погода в Москве на 11 и 12 июля — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Погода

В Москве 11 и 12 июля пройдут грозовые дожди и град

В Москве 11 и 12 июля ожидаются сильные осадки, гроза и усиление ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Пройдут грозовые дожди, местами сильные дожди, ливни, в первой половине ночи на западе очень сильный дождь, сильный ливень с градом», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, днем 11 июля в некоторых районах столицы возможен град, а скорость порывов ветра может достигать 15–20 метров в секунду.

В ГУ МЧС по Москве предупредили о возможных последствиях непогоды. Среди рисков — падение деревьев, повреждение рекламных конструкций и линий электропередачи, а также аварии, которые могут привести к затруднению движения и повреждению автомобилей.

Кроме того, из-за сильных дождей возможны локальные подтопления улиц и отдельных территорий. Это может осложнить передвижение транспорта, привести к размыву грунта и создать угрозу для некоторых объектов.

В МЧС также напомнили об опасности грозы: молнии могут повредить сооружения, не оснащенные специальной защитой. Помимо этого, неблагоприятная погода способна вызвать повреждения крыш, остекления зданий и создать дополнительные риски для людей, работающих на высоте.

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды спасатели призвали автомобилистов соблюдать осторожность: снизить скорость, увеличить дистанцию и отказаться от резких перестроений и обгонов. Пешеходам рекомендовали не находиться рядом с рекламными щитами и не укрываться от дождя под деревьями. Также в ведомстве напомнили о необходимости не оставлять детей без присмотра и сохранять внимательность во время непогоды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что циклон, обрушившийся на Калининградскую область, достиг Москвы. Спутники «Роскосмоса» зафиксировали перемещение атмосферного вихря, который ранее принес штормовую погоду в регион. Специалисты наблюдают за его дальнейшим перемещением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Погода
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