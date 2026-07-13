«Союз МС-29» доставит на МКС российского робота-теледроида

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Отечественную разработку в будущем планируют использовать при освоении Луны.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

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На Байконуре готовятся к запуску космического корабля «Союз МС-29» — до старта остается меньше суток. Вместе с космонавтами на МКС отправится робот-теледроид. Отечественную разработку впервые опробуют в открытом космосе. В будущем ее планируют использовать в программе освоения Луны. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» перед полетом рассказала космонавт Роскосмоса Анна Кикина.

«Робот повторяет действия оператора, в специальном устройстве находящегося. То есть синхронизация идет человека с роботом, действия человека переносятся зеркально на робота, и робот выполняет их», — рассказала космонавт Роскосмоса Анна Кикина.

Робот также может действовать в автоматическом режиме — по заданному алгоритму. На орбите космонавты проведут множество других научных экспериментов. В том числе биотехнологические и медицинские исследования.

Отмечу, Кикина станет первым российским космонавтом, который совершит полет как на отечественном корабле, так и на американском Crew Dragon.

«Я хотела с самого начала полететь на „Союзе“. К этому готовилась десять лет. Это наш российский корабль. Сложилось таким образом, что меня назначили в экипаж Crew Dragon. Я рада, что так сложилось. И теперь я в экипаже „Союза“. Я полна фокусировки и настроя, чтобы все совершить», — поделилась космонавт Роскосмоса Анна Кикина.

Запуск «Союза» намечен на завтра. По плану ракета-носитель оторвется от земли в 17:47 по московскому времени. Вместе с Анной Кикиной в составе 75-й экспедиции — наш космонавт Петр Дубров, а также астронавт НАСА Анил Мэнон. Как ожидается, на МКС они проведут почти девять месяцев.

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