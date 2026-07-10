Крылья стали реальностью: ученые выяснили, как мозг создает новые органы

Это уже не просто игры. С помощью виртуальной реальности могут даже вырасти невидимые крылья. К такому выводу пришли исследователи после эксперимента: 25 добровольцев учились летать в вымышленном мире.

Как виртуальная реальность заставляет мозг верить в новые органы? Что происходит в нервной системе, когда мы надеваем VR-шлем? Какие нейроимпланты уже помогают людям с инвалидностью? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Эксперимент с виртуальными крыльями

www.globallookpress.com/Ferrari

Четверть сотни добровольцев учились летать в вымышленном мире, и спустя неделю их мозг стал считать, что у тела появились новые органы. Как это возможно?

«И лимбическая система, и все остальные структуры нашей нервной системы постепенно адаптируются к тем условиям, в которых мы их подгружаем. Естественно, что какое-то время в мозгу конфликтует информация о том, что чувствует тело, и тем, что передает непосредственно зрение. Но зрение имеет преимущество перед обработкой, и, соответственно, мы начинаем видеть то, что нам показывают в виртуальной реальности», — объясняет невролог, ассистент кафедры нервных болезней ПМГМУ имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Дмитрий Рожков.

Нейропротезы и нейроимпланты — это уже действительность. Благодаря им глухие снова могут слышать, а люди, которые лишились ног или рук, — чувствовать каждый шаг и прикосновение.

«Это производные технического прогресса, которым мы научились коммуницировать с тканью нервной системы и, соответственно, считывать электричество с датчиков, с сенсоров, систем, и научили это делать так, чтобы клетки мозга воспринимали эту информацию», — утверждает врач.

Человек с чипом в мозге

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Нолан Арбо — уже два года живет с компьютерным чипом в мозге. Молодой человек полностью парализован ниже плеч, но теперь он снова может общаться в соцсетях, работать с приложениями и играть в видеоигры — курсором он управляет силой мысли.

«Расширяем дальше кругозор. В принципе, для чего могут понадобиться импланты? Чтобы сделать суперлюдей, сверхлюдей, со сверхспособностью, сверхскоростью, повышенную память, повышенные какие-то возможности зрения, повышенные возможности слуха. Это все будет развиваться однозначно», — поясняет невролог Александр Евдокимов.

Головной мозг человека хранит еще много тайн — по мнению специалистов, его возможности изучили только на 10%. Но уже сейчас ясно, что со временем он стареет, как и все органы. Этот процесс можно замедлить.

«Холин — важное вещество для полноценной работы мозга и нервной системы. Он участвует в синтезе ацетилхолина — нейромедиатора, который отвечает за память, мышление и речь. При этом дефицит холина напрямую связан с ухудшением когнитивных функций», — отмечает Рожков.

По мнению невролога, дополнительную поддержку работе мозга может обеспечить и гинкго билоба — мощный антиоксидант, который благоприятно влияет на сосуды мозга и улучшает передачу полезных веществ из крови непосредственно в мозг. Он добавляет, я что при совместном применении холин и гинкго билоба усиливают действие друг друга, способствуя улучшению памяти и работоспособности.