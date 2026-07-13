В результате атаки украинских БПЛА в Подмосковье погибли три человека

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 213 0

Над регионом был сбит 81 дрон.

Атака дронов ВСУ на Подмосковье сегодня 13 июля — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В Истре в результате атаки БПЛА 13 июля погибли три человека

В городе Истра Московской области в результате атаки украинских дронов погибли три человека. Об этом в своем мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Сегодня ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку беспилотников на Московскую область. Над территорией региона было сбито и подавлено 81 БПЛА», — написал Андрей Воробьев.

По его информации, есть погибшие и пострадавшие. В поселке Пионерский в Истре в результате падения обломков вражеских БПЛА погибли три человека, еще трое мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил губернатор Московской области.

Также Андрей Воробьев рассказал, что в результате падения обломков БПЛА в Московской области — в Истре, Солнечногорске и Можайске — в частных домах возник пожар. На местах происшествий работают сотрудники экстренных служб.

В регионе продолжает действовать беспилотная опасность: средства противовоздушной обороны страны отражают атаку противника.

Российские города ежедневно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО). Причем для ударов боевики ВСУ используют не только беспилотники, но и ракеты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рано утром 13 июля на подлете к российской столице военнослужащие сбили 24 украинских дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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