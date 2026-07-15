Хрупкая, но храбрая женщина: во Франции судят российскую активистку за помощь Донбассу

Во Франции судят российскую активистку Анну Новикову

Судебное заседание по делу гражданской активистки Анны Новиковой состоится в среду, 15 июля, в Париже. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, французские власти уже более полугода содержат Новикову в женской тюрьме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Как указала омбудсмен, поводом для преследования стал донос Союза украинцев Франции.

Новикова является основателем и вице-президентом гуманитарной организации SOS Donbass, которая собирает гуманитарную помощь для мирных жителей Донбасса, призывает к миру и пытается донести до французского общества альтернативную официальному Парижу точку зрения на происходящие события.

Лантратова назвала действия властей Франции проявлением политики двойных стандартов. Она заявила, что поставки Пятой республикой дальнобойных ракет и тяжелого вооружения Украине считаются допустимыми, тогда как гуманитарная деятельность в поддержку мирных жителей Донбасса становится основанием для уголовного преследования.

«Когда власти Франции на деньги собственных налогоплательщиков отправляют на Украину дальнобойные ракеты и тяжелое вооружение — в Париже это считают нормальным. Но когда хрупкая женщина собирает продукты, одежду, детские памперсы и медикаменты для пострадавших от этих же обстрелов людей — ее судят как опасного шпиона», — говорится в публикации.

Лантратова также подчеркнула, что считает арест Анны Новиковой необоснованным и политически мотивированным. Она намерена внимательно следить за судебным процессом и продолжит поднимать этот вопрос на международных площадках.

Герой России Евгений Поддубный также призвал поддержать Анну Новикову. Об этом он написал в мессенджере МАКС. Он назвал уголовное дело политически мотивированным.

«Новикову лишили свободы за убеждения и за то, что говорила и говорит правду. Мы своих не бросаем — это ж не просто лозунг, а прямое руководство к действиям. Помимо публичной дипломатии есть и другие действенные меры, о которых не принято говорить. Надо поддержать Анну. Когда человек бьется за свои убеждения, поддержка всегда очень нужна», — написал Поддубный.

Евгений Поддубный отметил, что российские дипломаты предпринимают необходимые меры для освобождения активистки.

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