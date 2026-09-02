Путин отреагировал на фантазии Зеленского: «Мы найдем, чем ответить. Пусть не сомневаются»

Главная новость дня — заявления Владимира Путина, которые он сделал в рамках пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке.

Один из первых вопросов журналистов касался дальнейшего расширения организации: президент сообщил, что Россия выступает за открытый формат и постепенное развитие ШОС. Но гораздо больше журналистов интересовала ситуация вокруг Украины.

«Скажите, российские войска рвутся сейчас к Краматорску, к Славянску. Не прекращаются удары по военным объектам Украины. Переломный момент в этом конфликте уже наступил? Враг будет дальше, что называется, „сыпаться“ или этот момент еще впереди? Какова сейчас ситуация на фронте? Как вы ее оцениваете?» — задал вопрос корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок.

«Сейчас это главный вызов. Сейчас это, конечно, беспилотие. Причем во всех средах — под водой, на море, на земле и в воздухе. И это для нас вызов серьезный. Мы с ним справляемся. Уверен, что все задачи в этой сфере будут решены. У меня даже сомнений нет. Войска группировки „Центр“ наступают на нескольких направлениях сразу, тоже очень важно, и ведут уличные бои по овладению городом Доброполье. Это важный логистический центр, хорошо укрепленный, там долговременные укрепления созданы, инженерные и такие долгосрочные. Не буду, чтобы не сглазить, говорить о предстоящих результатах, но уверен, они будут. Соединения и воинские части группировки войск „Запад“ — не знаю, было это в СМИ или не было — заблокировали на восточном берегу Краснооскольского водохранилища в районе населенного пункта Пески Радьковские крупную группировку противника и приступили к ее уничтожению. В окружении находятся 13 батальонов ВСУ общей численностью — большая численность — около пяти тысяч человек. Это произошло недавно. Активно реализуется и наступление в Запорожской области — соединения и воинские части группировок „Восток“ и „Днепр“ продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. Ими в августе освобождено девять населенных пунктов, ведутся бои в центральных кварталах города Орехов. Спокойно ребята там работают, но очень уверенно».

Владимир Путин в Бишкеке отреагировал на сегодняшнее заявление Владимира Зеленского о закрытии неба над Россией. Глава государства предельно четко обозначил позицию Москвы и отдельно предупредил о последствиях, если в результате подобных действий пострадает хотя бы один гражданский самолет.

«Послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое. А второе, в этой же части, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается», — заявил Путин.

Также Владимир Путин раскрыл смысл своей недавней метафоры о косатках и белых медведях. По словам президента, речь шла о готовности России отстаивать собственные интересы и отвечать на любые попытки нанести стране ущерб или ослабить ее позиции.

«Косатки, конечно, страшный хищник, но это интеллигентные животные, умные. А коллективному Западу в свое время еще в советские времена были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма. А смысл, конечно, примерно вы угадали, смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас тащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам. И Россия готова сделать это, несмотря на быстро растущие аппетиты и зубы этих акул», — сказал президент.

Владимир Путин также пояснил свой недавний указ по введению временного управления на объектах критической инфраструктуры.





«Только этой ночью опять под трем НПЗ пытались нанести удары. Не получилось, а потому что они защищены уже.

И это не значит, что ничего нигде не может проскочить, но уровень защиты совсем другой. У нас осталось 10% только отремонтировать наших НПЗ, но не хватало, чтобы по отремонтированному еще что-то прилетело. Поэтому нужно работать всем вместе. Этот указ как раз и направлен на то, чтобы объединять усилия административных органов на местах, в муниципалитетах, в городах, в областях, в республиках Российской Федерации, правоохранительных органов, Министерства обороны, объединять усилия для защиты критически важных объектов. Вот, собственно, это цель указа, и он, знаете, работает. Конечно, нельзя ничего исключить, может что-то и прорваться где-то там, и с защитой не всегда все получается, но направлен он именно на это, и результаты есть», — резюмировал Владимир Путин.

Российский лидер опроверг сообщения о возможности новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов.

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