«Ты закончила меня поучать?» — пара едва не рассталась из-за Дональда Трампа

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Теперь девушка сомневается, может ли доверять своему парню.

Что делать если не сходятся взгляды на политику с партнером

Фото: Reuters/Evan Vucci

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Пара едва не рассталась из-за расхождений во взглядах на политику Трампа

Пара оказалась на грани разрыва отношений после того, как во время разговора девушка узнала, что ее молодой человек симпатизирует президенту США Дональду Трампу, хотя прежде утверждал обратное. Об этом пользовательница под ником Sunny_Side_up рассказала на Reddit.

«Я не злилась, я была напугана», — призналась автор публикации, вспоминая момент, когда партнер неожиданно сообщил, что раньше ему нравится политика Трампа.

По словам девушки, они встречаются около года. В начале отношений пара обсуждала политические взгляды. Молодой человек уверял, что ему не нравятся решения Трампа.

Однако спустя несколько месяцев, бойфренд случайно признался, что поддерживает американского политика, главным образом из-за его экономической политики.

Автор поста рассказала, что попыталась выяснить, почему молодой человек придерживается таких взглядов. В ответ он заявил, что многие решения Трампа можно легко объяснить.

Во время спора девушка пыталась донести свою позицию. Однако, как утверждает автор публикации, собеседник прервал разговор фразой: «Ты закончила меня поучать?»

После этого он отказался продолжать обсуждение. По словам девушки, подобное поведение стало для него привычным — во время конфликтов бойфренд предпочитает прекращать общение.

На следующий день молодой человек не отвечал на сообщения. Автор публикации призналась, что больше всего ее задел не сам факт поддержки Трампа, а то, что партнер долго скрывал свои взгляды.

Теперь она сомневается, насколько может ему доверять, и попросила пользователей Reddit оценить ситуацию.

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