Трое россиян заблудились в горах Турции

Трое российских туристов заблудились во время пешего маршрута между высокогорными плато Амлакит и Джихва в турецкой провинции Ризе. Об этом сообщило издание Rizedeyiz.

Путешественники обратились за помощью в экстренную службу. После поступления сигнала в район направили сотрудников AFAD (турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям) и жандармерии. Однако спасатели были вынуждены остановить поиски в ночное время из-за густого тумана, который не позволял безопасно продолжать движение. Операцию перенесли на утро.

Позже сотрудникам удалось связаться с туристами по телефону. Россияне сообщили свои координаты и рассказали, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. Также стало известно, что они разбили лагерь и ожидают прибытия поисково-спасательных групп.

После улучшения погодных условий и рассеивания тумана AFAD и жандармерия планируют возобновить работы. Ожидается, что при благоприятной обстановке спасатели смогут добраться до туристов и эвакуировать их.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшие в Карелии дети нашлись. Брата и сестру, предположительно, обнаружили в Петрозаводске. О том, что двое подростков пропали, стало известно утром 13 июля. Сообщалось, что брат и сестра собирались пешком добраться из Кондопоги до Петрозаводска. Расстояние между городами составляет около 57 километров.

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